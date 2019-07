Anzeige

Salzbraten vom Grill

Dazu gibt es karamellisierten Weißkohl

Zutaten für vier Portionen

1 kg Schweinenacken

2 Päckchen Salz fürs Blech

3 Knoblauchzehen

2 EL Senf

4 EL Honig

Salz und PfefferFür das Gemüse:

nach Bedarf Butter

1 Kopf Weißkohl

1 große Zwiebel

5 Cherrytomaten

1 TL Gemüsebrühepulver

1 EL Tomatenmark

3 Prisen Zucker

Kümmel

Salz und Pfeffer

700 ml Wasser Zubereitung Den Schweinenacken mit Salz und Pfeffer würzen, die geschälten, gepressten Knoblauchzehen mit Senf und Honig vermischen. Zwei Päckchen Salz auf ein Backblech streuen, den Braten platzieren, mit der Marinade einstreichen. Den Weißkohl in Streifen schneiden, Zwiebel würfeln und Tomaten halbieren. Die Grillkohlen links und rechts vom Grillgut verteilen, zwei Stunden grillen bis zur Kerntemperatur von 74 ˚C. In den Dutch Oven ein Stück Butter und Weißkohl geben, wieder herausnehmen und Butter mit Zucker karamellisieren, Zwiebel, Tomatenmark und Tomaten darin anbraten. Mit Kümmel, Salz, Pfeffer und Brühpulver würzen, das Kraut in den Dutch Oven geben und alles mit etwa 700 Milliliter Wasser ablöschen und 45 Minuten schmoren lassen. Guten Appetit! Quelle: www.chefkoch.de