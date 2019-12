Anzeige

Schöner schenken

Grübel, grübel und studier – was schenk ich ihr? Wem die Ideen ausgehen, dem hilft man in den Geschäften der Region gerne weiter.

Unzählige Geschenkmöglichkeiten warten hier aufs fleißige Christkind. Das Schöne beim Kauf vor Ort: Man sieht sofort, was man fürs Geld bekommt, kann das künftige Präsent anfassen und im rechten Licht besehen. Lieferzeiten, die einem Bange machen, ob das Geschenk noch rechtzeitig zu Weihnachten ankommt, entfallen, denn man darf gleich alles einpacken – oder besser einpacken lassen. Denn im Handel vor Ort kümmern sich geübte Hände darum, dass das Gekaufte auch hübsch in Papier gewickelt und mit Schleifen versehen wird. Man legt es dann ganz einfach untern Baum und hat keinen Aufwand mehr damit. Allerdings sollte man auch gleich den passenden Geschenkanhänger dranhängen, sonst weiß man an Heilig Abend nicht mehr, für wen welches Päckchen war.

Eine nette Geschenkidee sind übrigens leckere Spezialitäten aus dem Wittelsbacher Land oder – für alle, die mehr Obst und Gemüse essen wollen, sich aber immer mit zu wenig Zeit für einen Einkauf rausreden – ein Abo für einen Gemüsedienst. Und wenn wir schon von Grünzeug sprechen: Haben Sie die Baumfrage schon gelöst?

Wer sicher gehen möchte, dass das gute Stück nicht schon vor dem Fest nadelt, sollte sich an Christbäume aus der Region halten. Sie sind frisch geschlagen und nicht Tausende von Kilometern unterwegs, bevor sie in den Wohnzimmern landen. So vorbereitet, kann Weihnachten gerne kommen und es bleibt noch genug Zeit, um die Weihnachts- und Christkindlmärkte in und um Aichach zu besuchen und die Adventszeit zu genießen. bim