Tipps für den Schulanfang und Infos zu Corona-Regeln

Am 14. September startet das neue Schuljahr in Bayern. Tausende Mädchen und Buben haben dann ihren ersten Schultag. Tipps für die Vorbereitung und die Corona-Regeln...

Lara kann es kaum erwarten: Sie kommt heuer in die Schule. Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die Vorfreude ist groß auf das Lesen- und Schreibenlernen, das Rechnen und andere Fächer.

Fototermin & Outfit für den 1. Schultag

Mama und Papa haben ihr im Fotoalbum gezeigt, wie sie aussahen, als ihr erster Schultag war. Auch von Mara sollen professionelle Aufnahmen von diesem besonderen Tag gemacht werden. Dazu hat die Familie schon einen Termin mit einer Fotografin vereinbart. Darauf freut sich das Mädchen besonders.

Mit Mama will die ABC-Schützin noch zum Einkaufen. Ein paar neue Kleidungsstücke stehen auf der Wunschliste, schließlich soll die Kleine ja auch ein schickes, bequemes Outfit für den Schulalltag haben. Auch passende Schuhe gehören dazu. Der Schulranzen steht schon da und wartet auf seinen ersten Einsatz. In den Schreibwarenladen geht Mara mit Papa. Sie kaufen schon mal eine Grundausstattung an Stiften, Heften und anderem. Zum ersten Schultag darf die Schultüte nicht fehlen, die mit vielen nützlichen und feinen Dingen gut gefüllt wird.

Noch keine Ideen für die Schultüte? Dann gibt´s hier welche!

Präsenzunterricht an Grundschulen in Bayern mit Maskenpflicht

Am Dienstag, 14. September, geht es an Bayerns Schulen wieder los. Dabei gilt: „Oberstes Ziel für die Schule ist der Präsenzunterricht“, wie Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo diese Woche verkündeten.

Zum Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr 2021/2022 gilt als besondere Schutzmaßnahme bis auf Weiteres eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht - auch nach Einnahme des Sitz- bzw. Arbeitsplatzes. In der Grundschulstufe können dabei wie bisher Stoffmasken verwendet werden, für Lehrkräfte sowie für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 5 gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske.

Corona-Tests für Grundschüler 2021/2022

Die Tests an den Schulen werden nochmals ausgeweitet: In der Grundschulstufe sowie an Förderschulen mit den Schwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie Sehen wird - sobald hierfür die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen sind - zwei Mal pro Woche ein PCR-Pool-Test („Lollitest“), im Übrigen sowie an weiterführenden Schulen drei Mal pro Woche ein Selbsttest durchgeführt. Das bedeutet: Bis die Lollitests in der Grundschule zur Verfügung stehen, wird auch dort drei Mal wöchentlich getestet.

(pm/bif)