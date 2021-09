Schultüte füllen: Dieser Inhalt kommt hinein

Zum 1. Schultag gehört sie dazu: die Schultüte! Gut gefüllt soll sie sein - aber was soll in die Schultüte rein? Wir geben Tipps für Inhalte für Mädchen und Jungs.

Zum Schulanfang sieht man sie wieder: Kinder, die stolz am ersten Schultag in die Schule begleitet werden. Bepackt mit einer Schultüte, die traditionell prall mit Süßigkeiten gefüllt ist. Doch obwohl viele Hersteller derzeit ihre Rezepturen auf überhöhte Fett- und Zuckergehalte prüfen, stecken die Erfolge in Bezug auf Süßwaren noch in den Kinderschuhen. TÜV SÜD gibt Tipps, woran Eltern sich orientieren können, damit die Fett- und Zuckerbilanz der Schultüte nicht allzu drastisch ausfällt.

Schultüten - ein Brauch aus dem 19. Jahrhundert

Am Anfang eines jeden neuen Schuljahres werden in Deutschland circa 725.000 Schultüten gepackt. Manchmal sogar mehrere Schultüten pro Erstklässler. Die süße und große Schultüte, mancherorts auch Zuckertüte genannt, hat in Deutschland Tradition. Denn gemäß einem Brauch aus dem frühen 19. Jahrhundert erzählte man Kindern, dass im Haus des Lehrers für jedes von ihnen eine Schultüte an einem Schultütenbaum heranwächst: Wenn sie groß genug ist, dann ist es Zeit, zur Schule zu gehen.

Die Initiative proDente rät für einen zahngesunden Schulanfang: besser einige wenige ausgewählte Süßigkeiten statt zu viel Zucker. „Herkömmlicher Zucker in Süßigkeiten ist Nährstoff für Bakterien, die Karies an den Zähnen verursachen können“, erklärt Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente e.V. Eltern sollten daher lieber bewusst nur wenige Lieblings-Süßigkeiten für ihr Kind auswählen oder besser direkt auf Produkte zurückgreifen, die zuckerfrei sind. Produkte mit dem Siegel „Zahnmännchen“, dem weißen Zahn mit Schirm, sind zahnfreundlich.

Nicht nur Süßigkeiten in die Schultüte!

Eine fett- und zuckerreduzierte Schultüte dürfte ihren Zweck wohl genauso wenig erfüllen, wie eine sehr kleine. Süßwaren und Knabberartikel sind in den Ernährungsempfehlungen der Fachinstitutionen durchaus vorgesehen. Es ist lediglich eine Frage der Menge: Nur maximal zehn Prozent der täglich benötigten Energie sollen laut Ernährungsexperten aus diesen Warengruppen kommen. Das entspricht circa 150 bis 190 Kalorien pro Tag. „Die technologischen Möglichkeiten, Fett und Zucker als Geschmack- und Strukturgeber in Süßwaren zu ersetzen, sind gering und aufwendig“, erklärt Experte Dr. Andreas Daxenberger von TÜV SÜD. Der Ersatz dieser Stoffe werde derzeit zwar angestrebt, erhöhe aber häufig den Einsatz von Zusatzstoffen, die als E-Nummer auf der Rückseite der Verpackung deklarationspflichtig seien.

Eltern müssen sich also selbst behelfen und entscheiden, was und wie viel in die Schultüte soll. Letztlich bleibt hier nichts anderes als ein maßvoller Umgang mit Süßigkeiten. Orientierung schafft dabei die gesetzlich verpflichtenden Nährwertkennzeichnung in Form einer Tabelle auf der Rückseite der Verpackungen. Auch Alternativen zu Süßigkeiten gibt es viele, einige haben wir Ihnen im Info-Kasten unten aufgeführt. Somit ist es wie immer die Dosis und ein guter Mix, die den Tag zum Festtag machen. Und letztlich steht nirgendwo, dass man den essbaren Inhalt der Schultüte an einem Tag ganz aufessen soll.

Schultüteninhalt: Spiele oder Bücher?

Es gibt viele kleine Geschenke, kleine Spiele oder Büchlein, über die sich Kinder zum Schulbeginn freuen: Sie können Lust auf die Grundschule vermitteln und sind eine zahnfreundliche Ergänzung in der Schultüte, von nützlichen Dingen über Basteln bis Spielen.

