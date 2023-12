Sie suchen nach einer perfekten Gelegenheit für einen entspannten weihnachtlichen Einkaufsbummel? Dann nichts wie los zur Shopping-Night bei SEGMÜLLER in Friedberg! Das Einrichtungshaus hat am Freitag, den 15.12.2023, bis 22 Uhr geöffnet und lädt mit vielen tollen Aktionen und Angeboten zum extra langen Einkaufserlebnis ein.

Kennen Sie das? Nicht selten ist die Vorweihnachtszeit von Hektik und Termindruck geprägt. Dabei ist sie doch eigentlich als Zeit der Besinnung und des Innehaltens gedacht. Damit die Kunden ganz in Ruhe Möbel und Accessoires shoppen können, hat SEGMÜLLER sich etwas Besonderes einfallen lassen: Bei der Shopping-Night am 15.12.2023 kann ganz entspannt gestöbert werden, während andere Geschäfte längst geschlossen haben. Und dabei gibt es jede Menge Spannendes zu erleben.

Ein echtes Highlight wartet ab 17 Uhr auf die Besucher des Einrichtungshauses: Viele kennen die kleine bezaubernde Winterwelt einer Schneekugel schon seit Kindheitstagen. SEGMÜLLER bietet die Chance, an diesem Abend selbst in eine XXL-Schneekugel-Fotobox hineinzusteigen und Teil des faszinierenden Wunderlandes zu werden. Ein Moment für die Ewigkeit, denn ein Sofortausdruck kann als tolle Erinnerung für die Weihnachtspost, das Familienalbum oder für die Pinnwand im Büro gratis mit nach Hause genommen werden.

Auch der Weihnachtsmann ist mit seinen fleißigen Engeln wieder unterwegs und macht Halt im SEGMÜLLER Einrichtungshaus. Für alle Besucher hat er kleine süße Überraschungen dabei.

SEGMÜLLER

Und wer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk für seine Lieben oder sich selbst ist, stattet dem brandneuen Kaffee-, Tee- und Geschenkeshop (ebenfalls im Erdgeschoss) einen Besuch ab. In solch einem Umfang für ein Möbelhaus außergewöhnlich, erwartet die Besucher dort eine ganz besondere Genusswelt. Allein die exklusive Auswahl an über 70 Kaffees – davon 25 offene Sorten – sowie über 200 unterschiedliche Tees zeugen von der enormen Dimension. Darüber hinaus bietet der attraktive Geschenke-Shop zahllose weitere wunderbare Ideen für fast jede Art von Präsent. Dabei reicht die Palette von Feinkostspezialitäten bis hin zu einfallsreichen Accessoires aller Art. Besonders hervorzuheben ist dabei die große Auswahl für Weinliebhaber. Diese finden bei SEGMÜLLER zahlreiche edle Tropfen mit einem nahezu unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis sowie alles, was zum Weingenuss dazugehört – vom Korkenzieher über den Dekanter bis hin zu stilvollen Weingläsern.

SEGMÜLLER

Selbstverständlich werden auch alle, die ihr Zuhause weihnachtlich gestalten wollen, bei SEGMÜLLER fündig. Im Außenbereich gibt es beim alljährlichen Christbaumverkauf eine riesige Auswahl an Weihnachts- und Dekobäumen in unterschiedlichen Größen zu besonders attraktiven Preisen. Übrigens: Wer zusätzlich sparen möchte, wirft am besten einen Blick in SEGMÜLLERS Dezember-Prospekt – dort gibt es Gutscheine für Christbäume zu vergünstigten Preisen.

Passender Christbaumschmuck, Lichterketten und weihnachtliche Dekoration sind auf dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt im Erdgeschoss des Einrichtungshauses erhältlich. Das Beste: Alle Weihnachtsartikel mit grünem Etikett gibt es ab dem 11.12.2023 zum halben Preis.

SEGMÜLLER

Und für Sparfüchse hält das Einrichtungshaus drei tolle Schnäppchenartikel bereit, die es nur am 15.12. zum Sonderpreis gibt.

Ein volles Programm für einen gelungenen Shopping-Abend bei SEGMÜLLER in Friedberg.

Alle Infos gibt’s hier.

SEGMÜLLER Einrichtungshaus Friedberg

Augsburger Straße 11-15

86316 Friedberg

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 10:00 - 20:00 Uhr

Sa 09:30 - 20:00 Uhr

Shopping-Night:

15.12.2023: 17:00 – 22:00 Uhr