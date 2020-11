ANZEIGE

Solidarität schenken

Die Neuburger Geschäftswelt bietet vor Ort liebevolle Präsentideen und einen persönlichen Service, der das Einkaufen zum Erlebnis macht

Geschenkgutscheine, die zur Weiterbildung einladen, sind eine ebenso kreative Geschenkidee wie ein modisches Präsent für das neue „Lieblingsstück“ des Beschenkten..

Gemeinsam für Neuburg

Der starke Neuburger Einzelhandel leistet einen großen Beitrag in unserer Heimatstadt. Er ergänzt und bereichert die vorweihnachtliche Gemeinschaftsleistung der Ehrenamtlichen, der Organisatoren und der Aussteller - auch heuer - in vorbildlicher Weise. Denn was wären der Sternderlpass, der Neuburger Krippenweg und die Neuburger Sozialverlosung ohne das Engagement unserer Geschäftswelt? Indem wir gemeinsam den Handel stärken, investieren wir in unser aller Lebensqualität.

Das gilt immer - aber besonders in Zeiten von Corona: In einer Stadt wie Neuburg kann sich nur diese Qualität der Einkaufs- und Stadtkultur halten, wenn sich alle bewusst sind, dass sie mit ihrem Einkauf vor Ort die Vitalität unserer Heimat garantieren. Es ist für die Attraktivität unserer Stadt Neuburg enorm wichtig, die Geschäftsleute vor Ort zu unterstützen; nicht zuletzt auch deshalb, weil nur eine funktionierende und intakte Gemeinschaft gewährleistet, dass Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten bleiben.

Wenn Sie die „Neuburger Weihnacht“ lieben, schenken Sie auch dem Neuburger Einzelhandel etwas zurück. Denn er hat es verdient. Schenken Sie mit Ihrem Einkauf Wertschätzung. Setzen Sie ein Zeichen des Respekts und der Solidarität. Kaufen Sie nicht im Internet, sondern bei denen, die für die Neuburger Weihnacht mitverantwortlich sind. Kaufen Sie vor Ort! Unsere Stadt hat es verdient.

Text: Alex Fitzek