Sommer, Sonne, Spaß mit der FCA-Fußballschule!

Es geht wieder los! Auch 2021 bietet die FCA-Fußballschule wieder ihre beliebten Camps an. In den Ferien-, Wochenend- und Urlaubscamps haben Nachwuchskicker die Chance, eine unvergessliche Zeit mit dem FC Augsburg zu verbringen.

Die Trainingseinheiten sind an der FCA-Nachwuchskonzeption angelehnt und werden von qualifizierten Nachwuchstrainern geleitet. Neben der Arbeit an den Basistechniken wie Dribbling, Passspiel und Torschuss runden Wettbewerbe und attraktive Spielformen das sportliche Angebot ab. Je nach Standort steht zudem eine exklusive Stadionführung durch die WWK ARENA an. Ein individuelles Trainingsoutfit des offiziellen FCA-Ausrüsters Nike garantiert, dass die Nachwuchskicker auf und neben dem Platz eine gute Figur abgeben. Darüber hinaus erhalten die Kids täglich eine Mittagsverpflegung und ein rot-grün-weißes Mittagsprogramm.

Neben den bereits bestehenden Camps wurde das Angebot zudem noch ausgeweitet: Für unsere Mädels bietet die Fußballschule des FC Augsburg 2021 ein exklusives Mädels-Camp an. Insgesamt werden in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationsvereinen 56 Ferien-, Wochenend- und Urlaubscamps stattfinden. Um die Zeit bis zu den Camps zu überbrücken, bietet die Fußballschule ein Online-Fördertraining an, welches begeisterte Kids zuhause absolvieren können.

www.fussballschule-fcaugsburg.de

Bei Fragen steht das Team der Fußballschule Ihnen gerne zur Verfügung.

Tel.: 0821 455 36 30

E-Mail: fussballschule@fcaugsburg.de