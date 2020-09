Anzeige

Sommer in der Stadt und Vergnügungspark bleiben!

Weil das Wetter am ersten Wochenende zu wünschen übrig ließ, heißt es für den Vergnügungspark auf dem Plärrergelände noch nicht wie ursprünglich geplant „Auf Wiedersehen“.

Der Abbau der Fahrgeschäfte und Imbissbuden verschiebt sich. Der Vergnügungspark auf dem Plärrergelände und der Sommer in der Stadt bleiben noch eine Weile.

Von Julia Paul

„Letzte Runde“ lautete noch am Mittwoch die Überschrift zum Sommer in der Stadt und dem damit verbundenen Vergnügungspark auf dem Plärrergelände. „Noch eine Runde“ könnte heute über diesem Artikel stehen. Denn die Fahrgeschäfte und Imbissbuden, die derzeit in Augsburg verteilt Plärrer-Stimmung verbreiten, werden ab Montag nicht – wie ursprünglich vorgesehen – abgebaut.

Ersatz für den Augsburger Plärrer 2020 bleibt

Das Miniatur-Volksfest ohne Bierzelte bleibt seinen Fans noch einige Tage erhalten. Bis Sonntag, 20. September, ist der Vergnügungspark auf dem Plärrergelände geöffnet. Für die Schausteller in der Innenstadt gibt es unterschiedliche Lösungen. Bis Montag, 5. Oktober, drehen Kettenkarussell & Co. auf dem Rathaus-, Königs- und Fuggerplatz noch ihre Runden. Am Moritz- und Martin-Luther-Platz gibt es kürzere Lösungen beziehungsweise tageweise Unterbrechungen.

Grund für die Verlängerung ist das erste Wochenende im August. Da das Wetter nicht besonders gut war, blieben viele Besucher zu Hause. Es fehlten wichtige Einnahmequellen. Diese sind aber zur Zeit für viele Fahrgeschäfte- und Imbissbudenbetreiber überlebenswichtig. Wegen der Corona-Krise fielen in diesem Jahr sämtliche Volksfeste aus. Es gab ein Berufsverbot für die Schausteller.

Corona: Das neue Hygienekonzept auf dem Plärrergelände zeigt Erfolg

Aber auch das Sicherheits- und Hygienekonzept hat sich bewährt: Es gab keine gemeldeten Zwischenfälle. Deshalb werden die bisherigen Auflagen rund um die Abstände, Besucherzahlen, Maskenpflicht und weitere Regelungen beibehalten.

Oberbürgermeisterin Eva Weber hat am Mittwochnachmittag über den Antrag der Schausteller bezüglich einer Verlängerung entschieden. Die Freude war auf allen Seiten groß, der Wetterbericht scheint wohl auch auf der Seite des Sommers in der Stadt zu sein. Die idealen Voraussetzungen also, um noch einmal über das Plärrergelände zu schlendern, sich die Bratwurstsemmel auf dem Rathausplatz schmecken zu lassen oder Schokofrüchte zu genießen.