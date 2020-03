Anzeige

Spaghetti Bolognese – wie beim Italiener

Ein leckeres Gericht für Groß und Klein

Zutaten für vier Portionen

500 g Hackfleisch (Beefhack)

6 Tomaten

2 Zwiebeln

1 Knolle Knoblauch

50 ml Olivenöl

2 TL Oregano

Salz

Pfeffer

1 Tube Tomatenmark

500 g Spaghetti

Parmesan

etwas Zucker

Zubereitung

Die Zwiebeln in Scheiben schneiden, in eine Pfanne geben, salzen und in Öl glasig schmoren. Tomaten vom Strunk befreien und in Scheiben schneiden. Zu den Zwiebeln geben. Einmal durchrühren und dann einen Teller darüberlegen, sodass der gesamte Inhalt der Pfanne unter dem Teller verborgen ist und etwa 15 Minuten bei geringer Hitze schmoren lassen. Das Beefhack in eine zweite Pfanne geben und ohne die Zugabe von Fett braten, wobei mit einer Gabel das Hack auseinander gedrückt wird, bis sich das gesamte Hack in kleine braune Kügelchen oder Klümpchen verwandelt hat. Wenn die Zwiebeln und Tomaten zu einer weichen Masse geschmort sind, das Beefhack dazu geben sowie vier oder fünf ungeschälte Knoblauchzehen.

Jetzt die Spaghetti in Wasser mit Salz und einem guten Schuss Olivenöl aufsetzen.

Dann den Inhalt der Tube Tomatenmark in die Pfanne dazugeben sowie nach Bedarf etwa 0,2 Liter Wasser.

Das Wasser runterkochen lassen und hin- und wieder umrühren. Mit einer guten Portion Olivenöl auffüllen. Abermals aufkochen lassen und etwas Wasser dazu, damit die Soße nicht zu fest wird.

Dann reichlich Oregano dazu, gut salzen und etwas Pfeffer. Zum Schluss noch eine Prise Zucker und bei bedarf noch etwas klein geschnittenen Knoblauch. Die Spaghetti probieren und das Wasser abgießen, bevor sie zu weich werden. Spaghetti sowie die Pfanne mit der Soße auf den Tisch und mit geriebenen Parmesankäse servieren. Dazu ein kräftiger italienischer Rotwein.

Guten Appetit!

Quelle: www.chefkoch.de