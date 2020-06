Anzeige

Spargel: Ein Gemüse mit Tradition

Die Region Schrobenhausen ist für ihren köstlichen Spargel bekannt. Der berühmt nussige Geschmack allseits beliebt. Doch was macht ihn eigentlich so lecker?

Von Vincent Aumiller

Vor gut 50 Jahren kehrte Benedikt Kohl seiner Heimat Steingriff, einem Gemeindeteil von Schrobenhausen, den Rücken. Von der Deutschen Bundesbahn war der Bahnwärter in den Landkreis Aichach-Friedberg nach Merching versetzt worden. Doch auf eines wollte der vierfache Familienvater in der neuen Umgebung nicht verzichten: Spargel!

Davon hatte man am südlichen Zipfel des schwäbischen Landkreises in den 1970er-Jahren noch relativ wenig gehört. Also schaffte der Bahnarbeiter etwas von dem sandigen Boden aus dem Schrobenhausener Umland nach Merching, um das Gemüse selbst anzubauen. Es sollte nicht lange dauern, bis auch Kohls Nachbarn auf den Geschmack gekommen waren und ihm den Spargel wohldankend abnahmen. Doch was macht den Schrobenhausener Spargel so einzigartig, dass er seit 2010 sogar als europaweit geschützte Marke eingetragen ist?

Der Boden mit einem gewissen Schluff- und Lehmanteil ist wie gemacht für den Spargelanbau. So herrschen beste Voraussetzungen für besonders zarte Spargelstangen und dem damit einhergehenden berühmten nussigen Geschmack. Begonnen wurde mit dem Anbau wohl schon Mitte des 19. Jahrhunderts, großräumig wird er seit 1913 produziert. Seit den 1950er-Jahren nimmt das Erntevolumen stetig zu.

Die Spargelsaison geht bis zum Johannitag

Von Mitte April bis traditionell zum 24. Juni, dem Johannitag, dauert alljährlich die Spargelsaison. Der Spruch „Bis Johanni, nicht vergessen, sieben Wochen Spargel essen“ kommt also nicht von ungefähr.

Für Anbau und Ernte gelten aufgrund der geschützten geografischen Herkunftsangabe „Schrobenhausener Spargel“ strenge Regeln. So ist eine schonende Verarbeitung gewährleistet. Unter anderem erfolgt die Erwärmung der Spargeldämme ausschließlich natürlich – das heißt durch die Sonne mit überwiegender Folienabdeckung. Auf eine zusätzliche Erhitzung durch andere Energieträger wie in anderen Anbaugebieten wird verzichtet.

Obwohl maschinelle Erntetechnologien immer wieder erprobt werden, ist und bleibt die Spargelernte Handarbeit. Genau das führte in diesem so besonderen Jahr zu Problemen. Denn aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten zahlreiche Helfer nicht oder nur verspätet ihren Dienst auf den Höfen antreten. Zwar gab es zahlreiche Hilfsangebote oder Unterstützung von Freunden und Familie, die fehlende Erfahrung der teils schon über viele Jahre mit den Aufgaben vertrauten Arbeiter konnten aber nur schwer ersetzt werden.

Mehr Privatkunden haben in diesem Jahr Spargel für daheim gekauft

Zusätzlich ergaben sich weitere Schwierigkeiten. Die verschärften Hygieneregeln verursachten Zusatzkosten, etwa durch die Anschaffung von weiteren Containern zur Unterbringung der Arbeiter. Aufgrund der langen Schließung der Restaurants und Gaststätten fielen zudem Spargel-Abnehmer weg. Dieses Minus konnte etwas dadurch ausgeglichen werden, dass viele Privatkunden deswegen deutlich mehr Spargel als üblich kauften.

Doch nicht nur die Pandemie sorgt für Nöte und Sorgen bei den Spargelbauern. Auch die zunehmende Trockenheit braucht die Wasservorräte immer mehr auf. Regnet es weiterhin so wenig, bleiben die Böden staubtrocken. Und eine Bewässerung ist wirtschaftlich ein schlechtes Geschäft. Solche Ängste hatten Benedikt Kohl vor einem halben Jahrhundert noch nicht beschäftigt.

Gesund und lecker

Spargel hat viele Inhaltsstoffe zu bieten – und das bei sehr geringer Kalorienzahl. 500 Gramm Spargel haben nur 85 Kilokalorien, dafür 7,5 Gramm Ballaststoffe. Eine Portion der Delikatesse kann bei einem Erwachsenen bereits den täglichen Bedarf an Folsäure und Vitamin C decken. Zudem enthält das Gemüse die Vitamine E, B1 und B2 in beachtlicher Menge, sowie Kalium, Kalzium und Eisen. Asparaginsäure, Kaliumsalze und ätherische Öle unterstützen außerdem die Nierentätigkeit und fördern eine gesunde Wasserausscheidung.

