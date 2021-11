FV Illertissen will weiter siegen

VfB Eichstätt kommt ins Vöhlinstadion

Illertissen. Drei weitere Punkte brachte der FV Illertissen am vergangenen Samstag auf sein Konto in der Fußball-Regionalliga Bayern. Bei Viktoria Aschaffenburg gelang den Vöhlinstädtern, die in Vertretung für den erkrankten Marco Konrad von Timo Räpple gecoacht wurden, ein 1:0-Sieg. Das entscheidende Tor schoss in der 21. Minute Maurice Strobel nach toller Vorarbeit von Max Zeller.

Nach dem vierten Sieg aus fünf zurückliegenden Meisterschaftsspielen kletterte der FV Illertissen auf den fünften Tabellenplatz – mit 35 Punkten aus 20 Spielen.

Am kommenden Samstag, 6. November, kommt der VfB Eichstätt ins Vöhlinstadion. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Die Eichstätter hatten am Wochenende zwangsweise spielfrei. Der SC Eltersdorf musste die Begegnung absagen. Sieben Spieler und zwei Mitglieder aus dem Funktionsteam waren am Coronavirus erkrankt. Deshalb steht der VfB mit 24 Punkten aus 19 Spielen derzeit auf Tabellenrang elf.

Die Illertisser dürften optimistisch in die Partie am Samstag gehen. An den Gegner hat die Elf bisher nur positive Erinnerungen. In den bisher acht Pflichtspielen stehen vier Siege und vier Remis für den FV Illertissen zu Buche. kek