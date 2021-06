Studie

Gefühlte Macht beeinflusst das Liebesglück

Das Gefühl in einer Beziehung wichtige Entscheidungen treffen zu können, stimmt die Menschen zufriedener.

Wer in seiner Beziehung den Eindruck hat, den Ton angeben zu können, ist einer Studie zufolge zufriedener. Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, wer tatsächlich die Hosen anhat.