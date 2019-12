Anzeige

Teddy, Kerzen und weiche Wolle

Weihnachtswerkstatt im Rathausfletz - Eröffnung am Freitag

Die Städtische Galerie im Neuburger Rathausfletz gilt weithin als renommierter Schauplatz für zeitgenössische Kunst. Traditionell verwandelt sich das Fletz am 2. und 3. Adventswochenende aber auch in eine festlich geschmückte lebende Weihnachtswerkstatt. Heuer zeigen 16 Kunsthandwerker aus der Region ihre besonderen Handwerkskünste und bieten ihre edlen Produkte auch zum Kauf an. Organisiert wird die erlebnisreiche Schau mit jährlich rund 15.000 Besuchern vom Städtischen Amt für Kultur und Tourismus.

Kleine und große Weihnachtsfreunde dürfen in der Werkstatt dabei zuschauen, wie Körbe, historische Gewänder, kuschelige Teddybären, feine Scherenschnitte und Glasperlenketten in Manufaktur entstehen. Zur Eröffnung der lebenden Weihnachtswerkstatt am Freitag, 6. Dezember, um 16 Uhr singt der Schulchor der Grundschule am Schwalbanger wieder unter dem großen Christbaum, der in diesem Jahr von der Caritas dekoriert wird, in der Mitte des historischen Saals vorweihnachtliche Lieder.

Geöffnet ist die Werkstatt parallel zu Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt am zweiten und dritten Adventswochenende (6.-8. und 13.-15. Dezember). Am Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 Uhr bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Text: bm, Stadt ND/oH