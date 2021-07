Es kehrt wieder Leben ein!

Die Geschäfte in Wertingen sind geöffnet und auch die Freizeit kommt nicht zu kurz!

Der Sommer ist da – wenn auch unterbrochen von den ein oder anderen heftigen Gewittern. Trotz allem ist jetzt die Zeit, sich zu freuen und endlich wieder das Leben in und um Wertingen zu genießen. Vom Restaurant-, Bar- oder Eiscafébesuch bis hin zum Einkaufsbummel, um total im Trend durch den Sommer zu kommen – Wertingen bietet all das und noch viel mehr. Die heimische Wirtschaft zu unterstützen ist gerade jetzt, nachdem durch umfangreiche Lockerungen – selbst in dieser Pandemie-Zeit – wieder vieles erlaubt ist, besonders wichtig. An Vielfalt und dem fachlichen Know-how in den Wertinger Geschäften mangelt es nicht. Hier bekommt jeder besten Service, eine breite Produktpalette und persönliche Beratung. Im Städtle gilt: Hier darf ich rein... hier kauf ich ein! Hygienekonzepte und das Einhalten aller gesetzlichen Vorgaben gewährleisten einen sicheren Einkauf. Natürlich gilt weiterhin die FFP2-Masken-Pflicht. Und da auch der Spaß in der Stadt nicht zu kurz kommen sollte, ist neben dem Freibadbesuch, um sich eine verdiente Abkühlung im Sommer zu holen, ab Mitte Juli auch das Kino-Open-Air im Schlossgarten ein absolutes Muss.

Zur Nachverfolgung bei Veranstaltungen, in Restaurants sowie im Freibad ist die Luca-App ein viel eingesetztes Tool, doch auch per Papierdokument ist die Abgabe der Kontaktdetails überall möglich.

Test- und Impfangebot

Im Kampf gegen das Virus darf jetzt nicht nachgelassen werden. Wer gewillt ist, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, der sollte sich für sein zuständiges Impfzentrum registrieren lassen – es sind momentan viele Kapazitäten frei. Und auch die Schnelltest-Zentren in Wertingen stehen bereit, um (negativ getestet) den Sommer sicher genießen zu können (Öffnungszeiten siehe Kasten unten).

Weitere Infos unter

www.wertingen.de