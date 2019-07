Anzeige

Traditionelles Fest mit Blasmusik und kulinarischen Schmankerln

Der Musikverein Nattenhausen umrahmt das Hoffest in Seifertshofen.

Die Freiwillige Feuerwehr Seifertshofen-Waltenberg und die Vereinsgaststätte Keller veranstalten am Sonntag, 28. Juli, wieder ihr traditionelles Hoffest.

Der Festtag in Seifertshofen beginnt um 10.15 Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst in der St.-Ulrich-Kirche. Umrahmt wird dieser von der Musikkapelle Nattenhausen, die auch im Anschluss zum Frühschoppen und Mittagstisch aufspielt, wenn die Familie Keller ihre kulinarischen Schmankerln auftischt.

Nachmittags geht es mit Kaffee und Kuchen weiter, ehe ab 19 Uhr das Duo „Grimm Sepp & Emil“ für einen beschwingten Festausklang sorgen will. Gefeiert wird vom späten Vormittag bis in die Abendstunden im Biergarten der Gaststätte Keller. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Seifertshofer Hoffest in den Saal verlegt.

Festprogramm

10.15 Uhr Festgottesdienst in der St.-Ulrich-Kirche in Seifertshofen, umrahmt von der Musikkapelle Nattenhausen

Anschließend Frühschoppen und Mittagstisch mit der Musikkapelle Nattenhausen im Biergarten der Gaststätte Keller

Nachmittags Kaffee und Kuchen

18 Uhr Festausklang mit dem Duo Grimm Sepp & Emil