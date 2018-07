Anzeige

Traditionelles Fest unter der Linde

Der Musikverein Behlingen-Ried lädt wieder ein zum Lindenfest. Am Samstag, 7. Juli, und am Sonntag, 8. Juli, wollen die Musiker wieder mit zahlreichen Gästen in Behlingen unter der Dorflinde feiern.

Das zweitägige Fest wird am Samstag, 7. Juli, um 20 Uhr mit einem Stimmungsabend eröffnet. Zu Gast sind die Klosterbeurer Wiesenbachmusikaten – da bleibt sicher kein Tanzbein still. Der Sonntag, 8. Juli, beginnt mit einem Kirchenzug der örtlichen Vereine um 8.30 Uhr. Im Anschluss läuten um 9 Uhr die Glocken zum Festgottesdienst. Beim anschließenden Frühschoppen spielt der Musikverein Rieden auf. Ab 11 Uhr ist ein reichhaltiger Mittagstisch gedeckt mit saisonalen und regionalen Gerichten. Ab 14 Uhr gibt es neben Kaffee und Kuchen ein buntes Programm für die kleinen Besucher mit lustigen Spielen und Kutschfahrten. An beiden Festtagen erhalten die Besucher zu jedem gekauften Getränk ein Los gratis dazu. Die Gewinner der Losaktion werden am Sonntagabend ermittelt. Es gibt tolle Sachpreise zu gewinnen! Nach einem gelungenen Fest bildet der Schnapphauser Sonnenuntergang am Sonntag ab 19 Uhr den passenden Ausklang – musikalisch umrahmt vom Musikverein Bubenhausen.

Hinweis: Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Halle an der Hans-Götz-Straße statt.

Festprogramm im Überblick

Samstag, 7. Juli:

20 Uhr: Stimmungsabend mit den Klosterbeurer Wiesenbachmusikanten

Sonntag, 8. Juli: