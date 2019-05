Anzeige

Und ewig lockt die Sulz

weitere anzeigen weniger anzeigen

Biergärten gibt es seit rund 200 Jahren. Vom reinen Ausschank haben sie sich zu einem Treffpunkt gewandelt. Und sie werden immer beliebter

Von Nicola Kübler

Solange es nicht regnet, ist Biergartenwetter – so handhaben es einige hart gesottenen Fans der Freiluftgastronomie. Andere wiederum setzen sich nur bei lauen Temperaturen und Sonnenschein auf Bierbänke. Worin sich aber die meisten einig sind: Das Essen unter freiem Himmel hat seinen ganz besonderen Reiz.

Eines der klassischen Gerichte im Biergarten ist natürlich das Weißwurstfrühstück mit süßem Senf und Brezen, bei dem das Hefeweizen – gerne auch alkoholfrei – nicht fehlen darf.

Außerdem angeboten werden Wurstsalate in den verschiedensten Variationen, hausgemachte Tellersulzen, knusprige Schweinshaxen, deftiger Obazda, saftige Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat und vieles mehr.

Traditionell oder modern

Aber egal, ob es sich um einen traditionellen Biergarten unter Kastanienbäumen wie vor 200 Jahren handelt, oder um einen modernen mit Liegestühlen und Lounge-Charakter: Bei schönem Wetter legen Wanderer und Radler hier gern eine Rast ein, manch einer spaziert aus der Nachbarschaft zum Mittag- oder Abendessen dorthin. Und der ein oder andere nimmt sogar eine weitere Anreise in den Biergarten seiner Wahl auf sich, weil dort vielleicht das Ambiente oder die Gerichte so einzigartig sind, dass sich das allemal lohnt.

Hoffen wir in den kommenden Monaten also auf reichlich sonnige Tage, damit wir möglichst viele entspannte Stunden in den wunderschönen Biergärten in der Region genießen können.