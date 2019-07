Anzeige

Unterhaltung, Spaß und gute Laune

Unter freiem Himmel, aber unter großen Schirmen findet am Wochenende das schon traditionelle Dorf und Pfarrfest in Deisenhausen statt.

Der Dorfplatz wird wieder zum Mittelpunkt der Festlichkeit. Alle Vereine und der Pfarrgemeinderat arbeiten zusammen und laden ein. Am Samstag um 19 Uhr eröffnet Bürgermeister Norbert Weiß mit dem Bieranstich die Festtage. Es folgt ein stimmungsvoller und unterhaltsamer Abend mit dem Musikverein Attenhausen.

Am Sonntag beginnt der Festtag um 9 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche und wird umrahmt vom Musikverein Edenhausen, der auch beim anschließenden Frühschoppen mit Weißwurstessen auf dem Festplatz zur Unterhaltung spielt. Mittags erwartet die Besucher eine reichhaltige Auswahl an Speisen. Zusätzlich serviert der Gartenbauverein an beiden Tagen seine begehrten schwäbischen Spezialitäten.

Köstliche Kuchen gibt es anschließend zum Kaffee und beim Spielnachmittag ab 13.30 Uhr haben auch die Kleinen ihren Spaß. Um 14 Uhr spielt die Deisenhauser Hoigaddamusik zum gemütlichen Nachmittag auf. Ab 17 Uhr dann zeigen die Jüngsten aus der Musikalischen Früherziehung des Musikvereins Deisenhausen ihr Können. Den Festausklang ab 18 Uhr gestalten am Abend die Musikanten aus Deisenhausen unter der Leitung von Kontantin Eheim mit schwungvoller Blasmusik.

Wie immer gibt es an beiden Tagen zu jedem Getränk ein Freilos. Die Spannung erreicht am Sonntagabend ihren Höhepunkt mit der großen Verlosung. Erster Preis ist wieder eine Ballonfahrt für zwei Personen mit Ballonfahrer Josef Weiß. Die Deisenhauser Vereine bieten verschiedene Aktivitäten in ihren Buden an. Eine romantische Weinlaube rundet das Angebot ab.

Die Veranstalter hoffen auf bestes Wetter, gutes Gelingen und freuen sich, wieder zahlreiche Gäste unter den großen Schirmen begrüßen zu können.