So viel ist am Marktsonntag in Lechhausen geboten

Am kommenden Sonntag findet in Lechhausen von 12 bis 17 Uhr der Marktsonntag statt. Auch die Lechhauser Kirchweih beginnt an diesem Tag.

Wenn es langsam kühler wird, die Blätter von den Bäumen fallen und der Herbst vor der Tür steht, ist es wieder so weit: Die Lechhauser Kirchweih und der Marktsonntag sorgen für Trubel im Stadtteil. Lange musste in diesem Jahr gezittert werden, doch jetzt ist klar, dass beide Ereignisse stattfinden können.

Der Marktsonntag, der immer am dritten Sonntag im Oktober veranstaltet wird, lockt traditionell viele Tausende Besucherinnen und Besucher nach Lechhausen. Von 12 bis 17 Uhr ist für Groß und Klein ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Eröffnet wird der Marktsonntag gemeinsam mit der Kirchweih um 12.15 Uhr durch Oberbürgermeisterin Eva Weber auf der Bühne am Stadtplatz am Grünen Kranz. Anschließend finden dort die Auftritte der vielen Lechhauser Vereine statt.

Welches Programm gibt es am Marktsonntag in Lechhausen?

Ebenfalls im Umfeld des Stadtplatzes ist die swa mit einem Trinkwassermobil vor Ort und im griechischen Restaurant Meteora findet ein Gansviertelessen statt – jedoch mit Voranmeldung. Optik Heinzl stellt die Brillenkollektion 2022 vor und bietet bei Bedarf einen Sehtest an. Juwelier Chumhur präsentiert Breuning Eheringe.

Doch nicht nur am Stadtplatz, sondern im gesamten Stadtteil finden viele Aktionen statt. So sind in der „Rettungsecke“ in der Elisabethstraße das Bayrische Rote Kreuz und die Wasserwacht mit einem Infostand vertreten und ebenfalls die Polizei mit einer mobilen Wache, die den Besucherinnen und Besuchern um 15 Uhr die Aufführung der Hundestaffel des Polizeipräsidiums Schwaben Nord präsentiert. Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen stellt sich in der Quellstraße mit vielen Aktionen vor.

In der Stätzlinger Straße gibt es im Restaurant Zum Schober ebenfalls ein Gansviertelessen und in der Neuburger Straße bei der Metzgerei Wollmann frische Bratwürste. Ebenfalls dort findet man bei der Parfümerie Sammüller eine Duftpräsentation und gesunde Kost.

Einen Weinausschank finden Interessierte bei Feinkost Kronthaler in der Waterloostraße, wo ab 13 Uhr auch das Blasorchester Lechhausen spielt. In der Blücherstraße bietet Optik Lemmer & Lemmer einen Hör- und Sehtest an und beim Juwelier Spottke wird die Jacques Lemans- Uhrenkollektion Eco-Power-Solar vorgestellt.

Viel geboten ist auch in der Widderstraße. Dort sind Lotto Hegemeir und die Bäckerei Mück mit pfannenfrischem Schmalzgebäck vor Ort. Die Allianz bietet einen Infostand sowie ein Quiz und nice2taste eine Weinverkostung an. Auch die Gum Autovermietung ist vertreten und fünf Lechhauser Autohäuser veranstalten eine Autoshow. Bei Peep Com legt ein DJ auf.

Wie sind die Hygienevorschriften am Marktsonntag in Lechhausen?

Über das umfangreiche Programm freut sich auch das Organisationsteam. „Wir sind sehr froh, dass der Marktsonntag stattfinden kann und damit etwas Normalität zurückkehrt“, betont Peter Fischer, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft Lechhausen. „Es ist für die Geschäfte nach der schwierigen Zeit gut, dass sie heuer am Marktsonntag geöffnet haben können“, fügt Stellvertreter Walter Wölfle hinzu.

Da der Marktsonntag immer gut bei den Besucherinnen und Besuchern ankommt und sehr wichtig für den Stadtteil sei, hätte sich die Aktionsgemeinschaft zur Ausrichtung des Marktsonntags entschieden – auch wenn Lechhausen der einzige Marktsonntag Augsburgs in diesem Jahr ist.

Auf der Veranstaltung gelten jeweils die gleichen Hygienevorschriften wie in den einzelnen Geschäften. Wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, muss auch im Freien Maske getragen werden. Die 3G-Regelung und eine Kontaktdatenerfassung ist nur in der Gastronomie nötig.