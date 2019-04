Anzeige

Verkaufsoffener Sonntag in Zusmarshausen

Beim verkaufsoffenen Sonntag in Zusmarshausen wird die ganze Familie fündig.

Am Sonntag, 28. April, kann man in Zusmarshausen einkaufen. In welchen Geschäften, von wann bis wann und was es sonst noch gibt, erfahren Sie hier...

Von Julia Paul

Sonntags gemütlich spazieren zu gehen hat etwas. Der Frühling liegt in der Luft, die Vögel zwitschern auf den Bäumen und alles blüht so farbenfroh. Bei all den hiermit verbundenen Glücksgefühlen überkommt einen doch glatt die Lust, einzukaufen. Wie schade nur, dass die Geschäfte üblicherweise geschlossen sind.

Aber Moment mal: Morgen ist in Zusmarshausen verkaufsoffener Sonntag! Das heißt, dass alle teilnehmenden Betriebe vor Ort die Kunden mit geöffneten Türen empfangen. Dabei steht wie immer das vielfältige Sortiment im Mittelpunkt, dicht gefolgt von der kompetenten Beratung der Mitarbeiter. Wie sie es sonst unter der Woche gewöhnt sind, können die Besucher nun also an einem Sonntag einkaufen.

Rabatte und Rahmenprogramm

Veranstaltet wird das Ganze vom Gewerbeverband Zusmarshausen, der sich bereits in den vergangenen Jahren um den verkaufsoffenen Sonntag kümmerte – mit Erfolg. Denn bisher kam die Veranstaltung immer gut an, schließlich lockten die Geschäfte in Zusmarshausen zusätzlich mit attraktiven Rabatten und einem bunten Rahmenprogramm.

Am Wochenende ist viel geboten

Und das ist nicht alles. Denn passend zum verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet zum Beispiel Hörmann Solartechnik einen Tag der offenen Tür mit weiterer Unterhaltung im eigenen Laden. Am 27. und 28. April hat außerdem das neue Wasserstoffhaus der Firma geöffnet. Interessierte können am Wochenende also die Chance nutzen, es zu besichtigen.

Ähnlich ist es bei Holz Jochum, dessen Team zum verkaufsoffenen Sonntag ein zweitägiges Frühlingsfest veranstaltet. Beginn ist bereits am Samstag. Damit es für die Kinder nicht langweilig wird, warten unter anderem eine Hüpfburg sowie eine Bastelecke auf sie.

Grund zum Feiern hat auch Malermeister Schwarz. Seit September kann der Betrieb in seinen neuen Ausstellungsraum einladen – und natürlich tut er das auch am verkaufsoffenen Sonntag.

Ebenso freuen sich das Modehaus Rößle, das Küchenstudio Wiehler sowie Linder Kachelofenbau und Fließenverlegung auf zahlreiche Besucher. Einem schönen verkaufsoffenen Sonntag steht also nichts mehr im Weg.

Teilnehmende Firmen

Der verkaufsoffene Sonntag in Zusmarshausen findet am 28. April statt. Unter anderem sind folgende Firmen dabei: