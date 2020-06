Warum Katzen nicht gern verreisen

Die Region Schrobenhausen ist für ihren köstlichen Spargel bekannt. Der berühmt nussige Geschmack allseits beliebt. Doch was macht ihn eigentlich so lecker?

Beim Angeln der Natur auf der Spur

Angeln ist nicht nur etwas für Große. Gerade die Kleinen tauchen hier in eine Welt ein, die sie so oft gar nicht mehr kennen. Ein Ortsbesuch in Merching.