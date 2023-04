Warum es sich lohnt in Palma zu leben

Palma - mehr als Party



Berühmt ist Palma vor allem für Party-Tourismus, ist man doch schnell mal herübergeflogen und kann ein Wochenende in den Touristenbars an der Küstenlinie Palmas verbringen. Der Flug dauert nur zwei Stunden und der Flughafen befindet sich vor den Toren der Stadt.

Palma bietet viel mehr, wenn man sich ein wenig Zeit nimmt. Wer die Stadt richtig kennenlernt, spielt nicht selten mit dem Gedanken, für immer zu bleiben. Denn hier gibt es fast alles, was der Stadtmensch gewohnt ist: deutsche Supermärkte, eine hochwertige medizinische Versorgung und ein Nahverkehrsnetz, das 2023 von Residenten sogar kostenfrei genutzt werden kann.

Verlockend sind neben dem Besuch eines der vielen Sterne-Restaurants in der Stadt die zahlreichen weiteren Freizeitangebote, ob sportlicher oder kultureller Natur. Und wer genug vom Stadtleben hat, unternimmt Ausflüge auf die Insel und lernt die sprichwörtliche landschaftliche Schönheit Mallorcas kennen.



Attraktives Auswanderziel für Jung und Alt



Die Suche nach einer Wohnung oder einem Haus stellt kein großes Hindernis dar, denn Deutsch sprechende Makler vermieten und verkaufen Immobilien in Palma und auf der übrigen Insel.

Für Rentner ist ein Lebensabend in Palma eine weniger schwere Entscheidung. Die Kinder sind erwachsen, die Rente kann auch im Ausland abgehoben werden und das Klima verspricht ein angenehmes und gesundes Leben.

Wer jünger ist, benötigt entweder einen Job oder verfügt über ausreichende Rücklagen. Der Nachwuchs kann in Palma die Deutsche Schule besuchen, zu der auch ein Kindergarten gehört. Eine Universität gibt es übrigens auch.

Foto: AdobeStock





Tipps für Auswanderwillige



Um die 20.000 Deutsche haben derzeit offiziell einen Wohnsitz auf Mallorca. Dazu kommen Personen, die nur einen Teil des Jahres auf der Insel verbringen. Vor wenigen Jahren zählten die vergleichsweise geringen Lebenshaltungskosten zu den Auswanderungsgründen. Inzwischen haben sie sich weitgehend den deutschen angeglichen. Das gilt insbesondere für Palma, das zum Beispiel weit höhere Mieten verlangt als die übrigen Inselorte.

Was vor einer Auswanderung bedacht werden muss und wer bei der Vorbereitung hilft:



Ausreichend finanzielle Reserven vorhanden?

Wohnung oder Haus? Mieten oder kaufen?

Schule für die Kinder in der Nähe, eventuell deutschsprachig?

Auswandererforen liefern praktische und aktuelle Informationen! Eventuell Anwalt vor Ort nehmen - hilft mit der spanischen Bürokratie, zum Beispiel beim Immobilienkauf!

Fazit: Palma, die Stadt am Meer, kann ein Leben bieten, von dem viele Deutsche träumen. Wer seine Auswanderung sorgfältig plant und nichts über das Knie bricht, kann hier sein Glück finden.