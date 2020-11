Warum man in diesem Jahr nicht auf die Weihnachtsstimmung verzichten muss

Die neue Zuckergussausgabe ist endlich wieder erhältlich

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit, offiziell eingeläutet mit dem ersten Adventssonntag Ende November, die besinnlichste Zeit und so auch mit die schönste Zeit des Jahres. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, man schwelgt in Erinnerungen, empfindet schöne Erlebnisse nach, ist dankbar und kann sich endlich eine Pause gönnen, zur Ruhe kommen und voll und ganz dem Einklang mit seinen Liebsten hingeben. Überall duftet es nach Lebkuchen, Mandeln oder Weihnachtsplätzchen, die Häuser werden bunt geschmückt und man denkt besonders an Freunde und Familie. Hinzu kommt das gerade für die Kinder diese Zeit etwas Magisches hat: Wunschzettel werden geschrieben, Plätzchen wollen gebacken werden und die Vorfreude auf den Nikolaus und das Christkind steigt ins Unermessliche. Gerade in dieser Zeit gibt es kaum etwas Schöneres als das Beisammensein – und das vielleicht auch mal zwischen Ständen und Menschen gedrängt, mit Glühwein in den Händen und der einen oder anderen Leckerei. Doch dieses Beisammensein ist in diesem Jahr alles andere als leicht und die Weihnachtszeit, so wie man sie liebt und schätzt, wird definitiv anders als sonst. Keiner kann abschätzen was kommt und wie sich unsere stade, geliebte Zeit gestalten wird. Eines ist jedoch kommt gewiss, die neue Zuckerausgabe! Denn trotz der ungewöhnlichen Umstände ist das kein Grund, die weihnachtliche Stimmung zu verpassen! Schließlich geht doch nichts über Glühwein trinken, Plätzchen backen und die eigenen vier Wände weihnachtlich zu dekorieren. Mit der neuen Zuckergussausgabe, die heute erscheint, packt einen der Weihnachtszauber garantiert und die Weihnachtsmärkte werden direkt ins eigene Wohnzimmer verlagert.

Fast nichts ist schöner als Weihnachtslieder und der Duft von frischgebackenen Plätzchen aus dem Ofen: meistens reicht das schon, um Weihnachten willkommen zu heißen. Doch natürlich bietet die neue Zuckergussausgabe mehr als nur Plätzchenrezepte: Klassiker wie Mandelherzen, Feuerzangenbowle oder auch ausgefallenere Rezeptideen wie eine Birnen-Prosecco-Torte und Honigkränze warten darauf, endlich gebacken und vernascht zu werden.

Und da in dieser neuen Ausgabe die Winter- und Weihnachtszeit im Rampenlicht steht, die Tage wieder kühler und die Abende länger werden, gibt es doch nichts Schöneres als sich mit den richtigen Rezepten verzaubern zu lassen.

Diese neue Zuckergussausgabe ist aber nicht nur ein Muss für all‘ diejenigen, die die Weihnachtszeit lieben, sondern auch für Diejenigen, die sich auf etwas ganz Neues einlassen möchten: Denn schlemmen wie auf dem Weihnachtsmarkt war mit Klassikern wie weihnachtlichen Crêpes mit Vanillecreme, gebrannten Mandeln oder Liebesäpfeln noch nie so einfach. Die Idee einen kleinen Weihnachtsmarkt in den eigenen vier Wänden zu veranstalten, wird mit leckeren Rezeptideen und der richtigen Dekoration zu einer wahren Alternative: Ein Weihnachtsabend Zuhause bietet nicht nur die Möglichkeit nach Lust und Laune zu backen und so in Weihnachtsstimmung zu kommen, sondern auch zu Dekorieren. Das Dekorieren erinnert an die eigene Kindheit: Man kramt die Kisten mit der Weihnachtsdekoration raus, die Tanne steht im Haus und die Erinnerungen an schöne gemeinsame Zeiten im Kreise von Familie und Freude kommen hoch: Deshalb gibt es in der neuen Ausgabe von Zuckerguss auch viele Inspirationen und Ideen zum die eigenen vier Wände ganz besonders weihnachtlich zu schmücken – der Kreativität werden keine Grenzen gesetzt!

Die neue Zuckergussausgabe liefert Inspirationen von Schneegirlanden, über Weihnachtsdekoration in Flaschen bis hin zu Weihnachtsleitern – so etwas haben die Liebsten bestimmt noch nicht gesehen und der Adventskranz wird zur Nebensache. Vor allem da die Weihnachtszeit traditionell die Zeit ist, um anderen eine Freude zu machen, die Zeit mit den Liebsten zu verbringen und zur Ruhe zu kommen.

Neben den obligatorischen Einsendungen der Leserinnen und Leser, kommen wie immer auch die beliebten Hits für Kids nicht zu kurz. Gerade die Weihnachtszeit bringt Kinderaugen zum Leuchten und mit den passenden Rezepten, strahlen diese noch mehr: Wie wäre es also selbst wieder Kind zu sein und es sich - gegebenenfalls sogar gemeinsam mit den Kids - mit einem Winterzauberkaba auf dem Sofa gemütlich zu machen.

Die neue Weihnachtsausgabe ist für alle, die Weihnachten lieben. Für alle, die sich gerne in der eignen Backstube verausgaben und ihren Liebsten und sich selbst eine Freude machen möchten. Und: für alle, die dieses Jahr trotzdem eine wunderschöne und besinnliche Zeit haben möchten.

Die neue Ausgabe ist wie immer bei allen Service-Partnern und online im Augsburger Allgemeine Online Shop erhältlich.

Rezepttipp: Maracuja Melting Moments von Monika Müller aus Weissenhorn

(ca. 100 Stk.)

Mürbteig

375 g Mehl

375 g Butter

80 g Puderzucker

120 g Speisestärke

1-3 EL Maracujasirup, wenn möglich ungesüßt



Creme

150 g Butter

135 g Puderzucker

6 EL Maracujasirup



Zubehör

Spritzbeutel mit Sterntülle

Die einzelnen Schritte der Zubereitung finden Sie hier in unserer Bildergalerie:

5 Bilder Die neue Zuckergussausgabe ist endlich wieder erhältlich

Zubereitung

Den Backofen auf 155°C Umluft vorheizen. Für den Teig alle Zutaten mit Hilfe der Hände zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zu 2 cm dicken Rollen formen und kleine gleichmäßige Stücke abstechen. Die Stücke zu Kugeln rollen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit einer bemehlten Gabel leicht platt drücken

Im vorgeheizten Ofen ca. 10-12 Min. backen. Die Plätzchen sollen am Rand leicht bräunen. Die Plätzchen aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Währenddessen für die Creme Butter mit Puderzucker weißcremig schlagen und den Sirup langsam unter Rühren einarbeiten. Die Creme in einen Spritzbeutel füllen.

Jedes zweite Plätzchen umdrehen und einen Tuff Creme aufspritzen, mit einem zweiten zusammensetzen und leicht mit Puderzucker besieben.