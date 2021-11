5 Tipps für Adventsausstellungen im Augsburger Land

Viele Veranstaltungen und Christkindelsmärkte gibt es zu Weihnachten 2021 nicht. Dennoch lassen sich die Floristen aus dem Augsburger Land ihre weihnachtlichen Ausstellungen nicht nehmen.

Die Adventszeit steht bald schon wieder an - auch bei den Floristen in unserer Region. Ob frisch gebundener Adventskranz, Material, um ihn selbst zu basteln oder andere weihnachtliche Gestecke: Die Gärtner, Gärtnerinnen, Floristen und Floristinnen aus dem Augsburger Land haben in ihren Geschäften vor Ort schon wieder passende Angebote zur Weihnachtszeit für die nächsten Wochen.

Vom Weihnachtsstern über Christrosen, Amaryllis und Orchideen bis hin zu ganzen Tannenbäumen – bis zum Heiligen Abend verzaubern die Geschäfte ihre Kundinnen und Kunden mit adventliche Stimmung, duftendem Grün, jeder Menge funkelnder Deko für zu Hause und vielem mehr.

Adventsausstellungen & besondere Angebote zur Weihnachtszeit im Augsburger Land

Tipp 1:

Bei Reuß – die Gärtner & Floristen in der Von-Rehlingen-Straße 21 in Neusäß werden die Kundinnen und Kunden in eine zauberhafte Weihnachtswelt verführt. Zum Auftakt der Adventsausstellung sind sogar die Öffnungszeiten ausgeweitet worden:

Freitag, 19. November 2021: 8 bis 19 Uhr

Samstag, 20. November 2021: 8 bis 15 Uhr.

Mehr über die Weihnachtsangebote der Gärtnerei Reuß aus Neusäß erfahren Sie hier.

Tipp 2:

Ab Freitag, 19. November 2021, erwartet die Kundinnen und Kunden der Gärtnerei Dorner in Welden jeden Tag ein abendlicher Lichterglanz. Ab Donnerstag, 25. November 2021, startet dann auch der Christbaumverkauf. In den kommenden Wochen gibt es jede Menge Adventskränze, weihnachtliche Blumenarrangements & Co.!

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 14 Uhr

Näheres zum Advents-Sortiment der Gärtnerei Dorner aus Welden lesen Sie hier.

Tipp 3:

Seit dem 13. November gibt es auch in den Wörnergärtner Gartencentern in Neusäß und Königsbrunn wieder die Adventlichen Welten, durch die man in stimmungsvoller Atmosphäre schlendern kann. Für die weihnachtliche Ausstellung gibt es noch bis zum 21. November 2021 besondere Öffnungszeiten:

Samstag, 13. und 20. November 2021: 9 bis 19 Uhr

Sonntag, 14. und 21. November 2021: 12 bis 17 Uhr

Was Sie in den Adventlichen Welten bei den Wörnergärtner Gartencentern erwartet, verraten wir Ihnen hier.

Tipp 4:

Eine besondere Adventsausstellung gibt es auch im Blumenhof Blank in der Neusäßer Remboldstraße. Ob weihnachtliche Dekorationsideen, zauberhaften Christbaumschmuck, Tannengrün, Adventskränze oder Gestecke: Hier findet jede und jeder das Richtige!

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 14 Uhr

Mehr über die Weihnachtsstimmung im Blumenhof Blank erfahren Sie hier.

Tipp 5:

Ab dem 19. November 2021 eröffnet auch die Adventsausstellung in der Gärtnerei Sandner in Welden, dem Treff für Pflanzenliebhaber und Blumenfreude. Die Inhaberfamilie und ihr Blumenteam möchten mit Gestecken, Gebinden, Adventskränzen & Co. ihre Kundinnen und Kunden auf die besinnliche Zeit einstimmen.

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 8 bis 13 Uhr

Näheres zu den weihnachtlichen Angeboten der Gärtnerei Sandner in Welden können Sie hier nachlesen.