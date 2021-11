Adventliche Welten in den Wörnergärtner Gartencentern

Ob Neusäß oder Königsbrunn: Die Wörnergärtner Gartencenter sind in der Vorweihnachtszeit einen Besuch wert. Allein schon wegen der Adventsausstellungen!

Jeder mag seine Weihnachtsdekoration anders: Klassisch, modern oder doch lieber natürlich? Egal für welchen Trend man sich entscheidet, in den Wörnergärtner Gartencentern in Neusäß oder Königsbrunn wird ganz bestimmt jede und jeder fündig!

Trotz Corona: Adventsaustellung in den Wörnergärtner Gartencentern

Vom 13. November 2021 bis zum 21. November 2021 gibt es wieder die Adventlichen Welten. Wer es liebt, das Heim in der Adventszeit wirkungsvoll zu dekorieren, ist hier genau richtig. Besucherinnen und Besucher können durch die luftigen Treibhäuser in stimmungsvoller Atmosphäre schlendern und die unzähligen Lichter in den verschiedenen Themenwelten sowie die festlich dekorierten Adventskränze genießen. Wer möchte, kann sich auch ein Stück Gemütlichkeit mit nach Hause nehmen.

Von Deko über Tannengrün: Die Adventlichen Welten in Neusäß und Königsbrunn haben einiges zu bieten. Foto: Wörnergärtner Gartencenter

Die Wörnergärtner Gartencenter verzichten in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation auf Stände mit Essen und Getränken sowie auf das Kinderprogramm an den Wochenenden. Zur Sicherheit der Kundinnen und Kunden wird außerdem gebeten, auch die Zeit unter der Woche für einen Besuch zu nutzen.

Sonderöffnungszeiten der Adventlichen Welten

Samstag, 13. und 20. November 2021: 9 bis 19 Uhr

Sonntag, 14. und 21. November 2021: 12 bis 17 Uhr

