Weihnachten wird im Ferienland Donau-Ries zum friedvollen Jahresausklang

Ein friedliches, harmonisches Weihnachten 2023: Das ist es doch, was wir uns letztendlich alle wünschen! Dabei muss der Erlebniswert trotzdem nicht zu kurz kommen, wie der Blick auf die Landkarte der Region Donau-Ries beweist: Christkindlesmärkte und viel Musik, Kunst und jede Menge Geschenkideen!

Im Ferienland DONAURIES finden auch heuer wieder zahlreiche Veranstaltungen statt, welche die Vorfreude auf Heilig Abend und die Feiertage ins Unermessliche steigern. Hier ein kleiner Auszug auf was sich Besucherinnen und Besucher in der Weihnachtszeit im Ferienland DONAURIES alles freuen dürfen:

Vom 16. November 2023 bis zum 6. Januar 2024 zieht es zahlreiche Besucher auf der Altstadtinsel Ried über der Wörnitz hinauf aufs Eis: Dort darf auf Schlittschuhbahn so manche Runde gedreht werden. Einen im wahrsten Sinne des Wortes traditionellen Weihnachtsmarkt erwartet die Besucher in der Zeit vom 24. bis zum 26. November in der Bäldleschwaige, wo es bei der „Bäuerlichen Weihnacht“ neben Verkaufsständen und Kunsthandwerk auch allerhand Kulinarisches gibt. Vom 1. bis zum 3. sowie vom 15. Bis zum 17. Dezember wird der Weihnachtsmarkt in der Bäldeschwaige fortgesetzt.

Die Nördlinger Innenstadt verleiht dem Weihnachtsmarkt ein ganz besonderes Flair. Foto: Martina Grimm

Romantischer Weihnachtsmarkt in Nördlingen

Von 1. bis zum 23. Dezember findet in Nördlingen zudem der Romantische Weihnachtsmarkt statt, bei dem der Besucher nicht nur die Wahl zwischen Konzert oder Krippenweg, sondern auch Glühwein und anderen Köstlichkeiten hat. Derweil eröffnet der Weihnachtsmarkt in Wemding seine Pforten, um dabei ein so buntes vielfältiges Programm zu präsentieren: Clownstheater, Musik, Bilderbuchkino, weihnachtliche Stadtführungen – vom 29. November bis zum 3. Dezember ist für jeden Geschmack was dabei. Selbiges gilt für Oettingen, wo der Weihnachtsmarkt im Heimatmuseumshof am 30. November öffnet und ebenfalls bis zum 3. Dezember andauert: Kunsthandwerk und eine internationale Küche sind hier die Attraktionen für Besucher aus nah und fern. Mit 24 Türchen am Rathaus von Bopfingen werden etliche Künstler die Tage bis Heilig Abend jedes Mal mit einer neuen Überraschung gestalten. Der große Adventskalender gilt als eines der renommiertesten Kunstprojekte in der Region überhaupt. Am 2. Dezember gastiert die Geschichtenerzählerin Ulrike Mommendey im Blossenauer B+ Natur- und Bildungszentrum. Die Künstlerin würzt ihre Vorträge mit Humor, Weisheit und Geigentönen. Echten Hüttenzauber gibt es am gleichen Tag in Ebermergen: Dort wird die Turnhalle zum urigen Ambiente gemacht, wo gerne auch mal gebastelt werden darf (ebenso am 3.12.).

Der Bopfinger Nikolausmarkt ist ein Besuchermagnet. Foto: Stadt Bopfingen

An den vier Adventssonntag werden ab 16 Uhr romantische Spaziergänge durch Donauwörth unternommen. Auch hier wird jedes Menge Wissenswertes rund um die Stadt vermittelt. "Barocke Weihnachtsfreude" will das Ensemble Gayler dem Publikum am 9. Dezember in der Klosterkirche Holzen bereiten. Zusammen mit der Sängerin Ursula Maria Echl und Wolfgang Zahn an der Orgel und dem Fagott musizieren Barbara Emslander-Gayler, Sebastian Gayler (beide Violine) und Judith Gayler (Violoncello) weihnachtliche Vokal- und Instrumentalmusik von Telemann, Händel, Brixi und weiteren Komponisten der Barockzeit. In Harburg gibt es am Samstag, 9. Dezember den Glühwein-, am Sonntag darauf den Selber g´macht-Weihnachtsmarkt. Treffpunkt ist an beiden Tagen der örtliche Marktplatz. Alternativ gibt es am 10. Dezember den Weihnachtsmarkt im württembergischen Lauchheim, bei dem der Nikolaus und ein stimmungsvoller Budenzauber vor Ort sind.

Luzientag in Donauwörth

Am 13. Dezember ist dann der Luzientag in Donauwörth, bei dem Menschen Kerzen anzünden, ins Fenster stellen oder von Haus zu Haus tragen. Nicht umsonst wird dieses Datum auch als „Tag des Lichts“ bezeichnet. Ein Highlight an diesem Tag ist zudem das Häuschenchwimmen auf der Wörnitz. An all dem Weihnachts- und Adventszauber will sich auch die Gemeinde Monheim beteiligen: Dort findet der Weihnachtsmarkt vom 14. bis zum 16. Dezember statt, um für eine hell erleuchtete Altstadt zu sorgen. Romantik pur auch auf der Altstadtinsel im Ried wo die Kombination aus Kunsthandwerk, Leckereien und einem stimmungsvollem Rahmenprogramm lockt (14. – 17.12.).

Das Oettinger Christkind freut sich auf zahlreichen Besuch zur Weihnachtszeit in der Fürstenstadt. Foto: Werner Rensing

Musikalische Weihnachten

Besinnliches und gregorianische Gesänge gibt es am Sonntag von 16. Dezember in der Klosterkirche St. Johannes der Täufer in Kloster Holzen zu hören. Dort veranstaltet das Vokalensemble QuintenZirkel ein Konzert unter dem Titel „Adventus Domini“, das auf die Feiertage einstimmen soll. Am selben Tag wird Jürgen Lechner eine Weihnachtsgeschichte nach Ludwig Thoma lesen, bei der es Maria und Josef ins verschneite Oberbayern verschlägt. Musikalische Unterstützung gibt es dabei von den Sattlers und der Burgheimer Zwoaring-Musi. Ein weiteres Weihnachtskonzert findet am Sonntag, 17. Dezember, vom Musikverein Frohsinn in der Buchdorfer Pfarrkirche St. Ulrich organisiert, statt. „Machet die Tore weit“ heißt es am gleichen Tag von den Bläsern der „brasspur“ beim Kirchenkonzert im Kloster Holzen. Werke von Schubert, Bach und Tschaikowsky versprechen einen akustischen Genuss der Sonderklasse. Ebenfalls am selben Tag und Kloster Holzen gastieren auch der Lauterbacher Dreigesang und die Blechbläser der Ehinger Musikanten. „Fürchtet Euch nicht“ bietet Nachdenkliches und Klassisches zum Advent. Zum Jahresausklang, am 31. Dezember, lädt die Wemdinger Jugend- und Stadtkapelle zum Turmblasen aus 60 Metern Höhe ein. Versammlungsort für alle Zuhörer ist der örtliche Marktplatz, zuvor findet in der Stadtpfarrkirche St. Emmeram der Jahresabschlussgottesdienst statt.

Weitere Infos über die Weihnachtsaktionen im Ferienland Donau-Ries gibt es hier.