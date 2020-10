Anzeige

„Wieder um vordere Tabellenplätze mitkämpfen“

Nach der starken Vizemeisterschaft im Vorjahr starten die Turner der KTV Ries am Samstag in die neue Zweitliga-Saison

Zum Saisonstart der Nördlinger Zweitliga-Turner am Samstag, 10. Oktober, in der Hermann-Keßler-Halle nachfolgend ein Gespräch mit Roland Grimm, Jürgen Wundel und Wolfgang Eichmeier, dem Trainerteam der KTV Ries.

Zu Beginn vielleicht ein kurzer Rückblick von Ihnen auf die letztjährige Saison, welche die KTV doch sehr erfolgreich beendet hat.

Jürgen Wundel: Der Gewinn der Vizemeisterschaft war natürlich ein super Ergebnis, mit dem so keiner zu Beginn der Saison gerechnet hat. Aber nach der starken Leistung, welche die Mannschaft die gesamte Saison über gezeigt hat, auch vollkommen verdient. Roland Grimm: Gerade in den knappen Duellen mit Exquisa Oberbayern und der TG Allgäu hat das Team Stärke gezeigt und diese wichtigen Begegnungen für sich entscheiden können, was der Grundstein für zweiten Rang war.

Und was darf man von den Turnern der KTV in diesem Jahr erwarten?

Jürgen Wundel: Ob es wieder zu einer so guten Platzierung reicht, werden die ersten Wettkämpfe zeigen. Mit den Mannschaften aus Allgäu und Oberbayern haben wir direkt zu Beginn zwei starke Konkurrenten, gegen die man zwar im Vorjahr Siege einfahren konnte, wofür sie sich aber in diesem Jahr dafür sicher revanchieren wollen. Und auch die Turngemeinschaft aus dem Hanauerland ist ein Gegner, der viel Potenzial hat.

Wolfgang Eichmeier: Aber natürlich ist unser Anspruch, wieder um die vorderen Tabellenplätze mitzukämpfen. Uns war es zum Glück möglich, den erfolgreichen Kader aus dem letzten Jahr zu halten bzw. sogar noch auszubauen. Wobei wir allerdings in diesem Jahr ohne Gastturner auskommen werden müssen. Die aktuelle Rahmenbedingungen bei Reisen lassen dies einfach nicht zu. Aber alles in allem starten wir zuversichtlich in die neue Saison.

Die nun anstehende Saison ist wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht eine ganz besondere für alle Mannschaften der Deutschen Turnliga.

Roland Grimm: Definitiv. Bedingt durch Covid-19 war lange unklar, ob die Saison überhaupt stattfinden kann und wenn ja, in welcher Form. Allerdings hat sich die Deutsche Turnliga (DTL) frühzeitig auf ein Modell festgelegt, sodass zumindest eine reduzierte Saison möglich wäre und die Turner auch rechtzeitig mit ihren Vorbereitungen beginnen können. Auch wenn diese unter den gegebenen Umständen nicht optimal waren und der Trainingsrückstand aus dem Frühjahr erst wieder aufgeholt werden musste. So sind wir aber froh, dass in diesem Jahr überhaupt Turnwettkämpfe stattfinden können.

In welcher Form wird die Liga dann in diesem Jahr ablaufen?

Jürgen Wundel: Die größte Änderung ist, dass die Nord- und Südstaffeln der einzelnen Ligen nochmals weiter in eine A- und B-Gruppe aufgeteilt wurden, um die Risiken möglichst gering zu halten. Somit wird es für jede Mannschaft nur drei reguläre Wettkämpfe in diesem Jahr geben. Im Anschluss wird es dann noch Platzierungswettkämpfe bzw. die entsprechenden Finals geben um die Meister und Aufsteiger zu ermitteln. Auf Abstiegsplätze verzichtet man aufgrund dieser außergewöhnlichen Saison ganz, um keine Mannschaft zu benachteiligen.

Wolfgang Eichmeier: Eine gute Nachricht gibt es auch für die Zuschauer, da sich die DTL dazu entschlossen hat, dieses Thema an die jeweiligen Regeln der Bundesländer zu koppeln und nicht von vornherein komplett auf Publikum zu verzichten. So heißt das für die KTV, dass pro Wettkampf bis zu 200 Zuschauer zugelassen sind – mit entsprechender Sitzordnung in der Halle. Allerdings sind die Karten nur im Vorverkauf über die Homepage der KTV Ries erhältlich. Eine Abendkasse wie in den letzten Jahren wird es leider nicht geben.

