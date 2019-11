Wo einkaufen Spaß macht

Anzeige

Von mini nach groß: Eine begehbare Schneekugel wird am 14. Dezember im City Center stehen. Kunden können sich darin fotografieren lassen und das beste Bild mit nach Hause nehmen.

Diese Weihnachts-Aktionen finden während des Advents im City Center Gersthofen statt.

Parkplatzsuche, volle Busse und Bahnen, Gedränge, genervte Mitmenschen und lange Schlangen an den Kassen – mit den Geschenkeeinkäufen zu Weihnachten verbinden nicht alle nur Gutes. Dass diese aber durchaus ganz entspannt sein können, beweist man im City Center Gersthofen.

Das Einkaufszentrum im Herzen der Stadt hat sich zum Advent weihnachtlich herausgeputzt. In den vielen Geschäften erwarten die Kunden ein breites Sortiment und viele Geschenkideen. Außerdem gibt es an allen vier Adventssamstagen zwischen 10 und 18 Uhr kostenlose Aktionen für Groß und Klein.

Rentierrodeo

So können sich Besucher am 30. November beim Rentierrodeo versuchen, bei dem man ähnlich wie beim Bullenreiten möglichst lange auf dem bockenden Rentier sitzen bleiben muss. An mehreren Eingängen werden außerdem kostenlose Einkaufsmehrzwecktaschen verschenkt, um die Geschenke umweltfreundlich nach Hause mitnehmen zu können.

Eine Woche später, am 7. Dezember, gibt es ein himmlisches Weihnachtsprogramm für die ganze Familie mit Nikolausbesuch, Kinderschminken, Popcorn, Weihnachtsglücksrad mit vielen Preisen, Malstraße und Ballonmodellieren. Am dritten Adventssamstag, dem 14. Dezember, kann man sich in einer riesigen Schneekugel kostenlos fotografieren lassen und das schönste Bild gleich mit nach Hause nehmen – zum selbst Behalten oder Verschenken.

Weihnachtsmärchen

Am letzten Samstag vor Weihnachten, am 21. Dezember, wenn es in den Endspurt geht, dürfen die Kleinen bei einer Vorlesestunde und Weihnachtsmärchen entspannt darauf warten, bis ihre Eltern die letzten Präsente gekauft haben.

Und damit auch das Einpacken gleich erledigt ist, stehen an allen vier Samstagen im City Center Gersthofen Einpackengel zur Verfügung. Sie sorgen dafür, dass die Geschenke festlich verpackt werden. Übrigens: Weit zu tragen brauchen die Kunden ihre Geschenke aus dem Shoppingcenter nicht: Es stehen über 400 Parkplätze zur Verfügung. bim