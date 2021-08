Das Unentschieden des FCAs gegen Frankfurt

Null zu null endete das letzte Spiel des FCAs gegen Eintracht Frankfurt. Warum sich FCA-Torwart Rafal Gikiewicz darüber freut.

„Eine Nullnummer!“, mögen die einen sagen. „Endlich zu Null gespielt“, die anderen. Blickt man Rafal Gikiewicz, dem Torhüter des FCA, ins Gesicht, so weiß man genau, welcher Kommentar von ihm sein könnte. Er brüllt seine Freude über seine weiße Weste im Spiel gegen Frankfurt hinaus. Gemeinsam mit der neu formierten Fünfer-Abwehrreihe hat er es geschafft, die kompletten 90 Minuten ohne Gegentreffer zu bleiben.

Zufriedenheit bei beiden Teams

Den defensiv aufgestellten Augsburgern gelang es allerdings kaum, Torgefahr auszustrahlen. Glücklicherweise waren auch die etwas gefährlicheren Frankfurter am Samstag nicht gerade treffsicher. Beide Teams schienen nach der Punkteteilung zufrieden zu sein, schließlich war es jeweils der erste Zähler in der aktuellen Spielzeit. „Für uns war heute wichtig, zu punkten und den Fuß in die Saison zu bekommen“, lautete das Fazit von Coach Markus Weinzierl.

Am Samstag trifft der FCA auf Bayer Leverkusen

Am Samstag kommt nun mit Bayer Leverkusen ein unbeliebter Gast nach Augsburg. Noch nie haben die Rot-Grün-Weißen gegen die Werkself gewinnen können. So nah wie beim letzten Aufeinandertreffen war man einem Sieg gegen Bayer wohl noch nie: Der FCA führte nach 90 Minuten mit 1:0 – doch in der Nachspielzeit gelang den Leverkusenern noch der Ausgleich.

Wer weiß, vielleicht klappt es ja beim 23. Aufeinandertreffen mit einem Sieg für die Augsburger. Hilfreich wäre sicherlich, wenn Gikiewicz auch diesmal seinen Kasten sauber halten könnte ...