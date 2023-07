Zukunft der ambulanten Pflege in Fuchstal und Umgebung gesichert

LebenPlus übernimmt Pflegedienst an der „Romantischen Straße“ GmbH.

Immer mehr Menschen möchten auch im Alter selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben. Die sehr unterschiedliche Unterstützung und Hilfe, die diese Menschen benötigen, wird von ambulanten Pflegediensten übernommen, wenn die eigene Familie dies nicht, oder nicht mehr, leisten kann.

Die Angebote der ambulanten Pflegedienste gehen von Hilfe bei den Hausarbeiten und beim Einkauf im 14-tägigen Rhythmus, über einmal wöchentlich Hilfe bei der Körperpflege, bis hin zu fünf Besuchen täglich bei Schwerstkranken und Palliativpatienten. Hier bieten die Pflegedienste das komplette Paket der Pflege bis zur Palliativbegleitung. Außerdem werden alle Leistungen angeboten, die vom Arzt verordnet werden, wie z.B. Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen, Insulin spritzen, Wunden versorgen usw.

Frau Hildegard Schwarzfischer mit Ihrem Team von 55 MitarbeiterInnen hat diese Leistungen seit der Gründung der Pflegedienst an der „Romantischen Straße“ GmbH in 2008 vollumfänglich mit viel Engagement, Empathie und Herzblut erbracht und versorgt aktuell 200 Kunden und Patienten im Umkreis von 20 km um Fuchstal-Leeder. Unterstützt wurde Sie in vielen Bereichen von Ihrem Bruder, Maximilian Rost, der sich um alle kaufmännischen Belange kümmert.

Nun, so findet Frau Schwarzfischer, ist es aber an der Zeit, an die Zukunft des Pflegedienstes zu denken. Hier stand bei allen Möglichkeiten, die Sie zusammen mit Ihrem Bruder diskutierte, die Weiterführung des Unternehmens mit allen Dienstleistungen auf dem gleich hohen Qualitätsniveau im Vordergrund. Ebenfalls sollten natürlich die Arbeitsplätze aller Mit­arbeiterInnen gesichert sein.

Nach reichlichen Überlegungen ist die Entscheidung getroffen worden, dass die Zukunft des Unternehmens am besten gesichert wird, wenn der Pflegedienst an ein Unternehmen verkauft wird, das sich der Pflege auf hohem Qualitätsniveau verschrieben hat.

Die Wahl ist somit auf ein in Bayern ansässiges mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen gefallen, das alle Anforderungen im Bezug auf Kunden, Patienten, Qualität, Mitarbeiterführung und Zukunftsorientierung erfüllt. Somit hat Frau Schwarzfischer einen soliden, starken Partner gefunden, der ihr Unternehmen nicht nur weiterführen, sondern auch ausbauen wird.

Somit wurde die Pflegedienst an der „Romantischen Straße“ GmbH mit Wirkung vom 01.06.2023 an die LebenPlus Pflegeverbund GmbH verkauft und heißt ab sofort

LebenPlus An der „Romantischen Straße“

Die LebenPlus Pflegeverbund GmbH wurde von Herrn Gabriel Markowski gegründet und wird von ihm als Geschäftsführer geleitet.

Herr Markowski, welche Pläne haben Sie denn mit dem Pflegedienst an der „Romantischen Straße“? Was wird sich für Mitarbeiter und Klienten ändern?

Markowski: Ich kann den Klienten die Sorge der Veränderung nehmen. Wir übernehmen das bekannte Personal und auch weitestgehend die bestehenden Strukturen. Wir arbeiten aber natürlich daran, das Angebot zu erweitern.

Inwiefern?

Markowski: Das wichtigste Ziel für uns ist, weiter Personal aufzubauen, damit mehr Menschen mit ausgezeichneter Pflege und Betreuung versorgt werden können. Deshalb kooperieren wir auch mit Schulen, damit die Auszubildenden auch die entsprechenden Praktika bei uns ableisten können.

Wie können Sie denn den hohen Standard in der Pflege gewährleisten?

Markowski: Wir schulen unsere Mitarbeiter konstant und nutzen moderne Techniken. Somit können sich unsere Mitarbeiter mehr auf die Pflege konzentrieren, da die Dokumentation erleichtert wird. Dank interner Audits ist es unser Ziel nachhaltig das bisher erreichte hohe Qualitätsniveau zu halten und zu festigen.

Nun steht die Pflegebranche bereits seit Jahren vor vielen Herausforderungen – wieso haben Sie sich angesichts der Schwierigkeiten dennoch für die Gründung der LebenPlus Pflegeverbund GmbH entschieden?

Markowski: Wir haben eine extreme Notwendigkeit und Nachfrage in diesem Bereich erkannt und es braucht Leute, die sich diesen Herausforderungen stellen. Denn leider lässt uns die Politik im Stich. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, vor den Problemen nicht zurückzuschrecken, sondern die aktuelle Lage zu nutzen, um Neues zu schaffen. Denn es geht um die Generation, die für uns gearbeitet und so viel aufgebaut hat. Mit dem Pflegeverbund können wir bestehende Pflegedienste übernehmen, fortführen und ausbauen. Durch die Zusammenarbeit unserer Standorte gewährleisten wir eine sichere Versorgung und bieten sichere Arbeitsplätze.

Und welche Vorteile bietet die ambulante Pflege?

Mehr als 90 % der älteren Menschen möchten, solange es geht zu Hause leben können. Daher wächst die Nachfrage im ambulanten Sektor stetig. Für MitarbeiterInnen bietet die ambulante Pflege den Vorteil, dass sie frei und in hohem Maße eigenverantwortlich arbeiten können. Dies sorgt am Ende für zufriedene Kunden und Mitarbeitende und eine starke Zusammenarbeit.