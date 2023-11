Ausstellung bei den Wörnergärtnern in Neusäß & Königsbrunn

Es ist wieder Zeit für die Adventsausstellung bei den Wörnergärtnern in Neusäß und Königsbrunn. Am 25. und 26. November 2023 wird mit Programm gefeiert.

In der großen Adventsausstellung in den WöRNERGäRTNER Gartencentern in Neusäß und Königsbrunn kann man sich bis zum 2. Dezember 2023 auf eine spannende Reise begeben. Beim Schlendern durch die Erlebniswelten genießen Besucherinnen und Besucher eine schöne Zeit. Vom liebevoll handgefertigten Adventskranz, schöner Weihnachtsdekoration und vielen kreativen Ideen zum Selbstgestalten bis zur festlichen Beleuchtung, hier finden Interessierte alles für eine gemütliche Weihnachtszeit.

Adventsausstellung bei den Wörnergärtnern

Am Wochenende des 25. und 26. November 2023 gibt es leckeren Glühwein, Bratwurstsemmeln, süße Waffeln und ab 16 Uhr die Lichternacht (am Samstag 25. November 2023) mit stimmungsvoller Beleuchtung. Am Sonntag, 26. November 2023, haben die WöRNERGäRTNER Gartencenter zusätzlich von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab in die Gartencenter in Neusäß und Königsbrunn!

Auch für die kleinen Gäste sind großartige Erlebnisse geplant. Am Samstag gibt es von 16 bis 17.30 Uhr Stockbrot an den Feuerstellen im Freigelände und an den Sonntagen gestalten die Azubis mit den Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter Adventskränze (der Unkostenbeitrag beinhaltet einen Kranz mit 26 Zentimeter Durchmesser, Kerzen und Deko). Die WöRNERGäRTNER freuen sich auf zahlreichen Besuch, um gemeinsam in die besinnliche Zeit des Jahres zu starten.

