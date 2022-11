Augsburger Christkindlesmarkt 2022: Eröffnung, Engelesspiel & mehr

O du fröhliche ... der Weihnachtszauber kehrt zurück in die Fuggerstadt: Der Augsburger Christkindlesmarkt eröffnet am 21. November 2022 mit einem tollen Programm.

Augsburg Mit dem Aufbau des „Christbaums für alle“ vergangene Woche auf dem Rathausplatz ist klar: Die Weihnachtszeit steht unmittelbar bevor. Und mit ihr freuen sich die Augsburgerinnen, Augsburger, aber auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus nah und fern auf den Augsburger Christkindlesmarkt.

Herzstück ist wie immer die Tanne, die mit rund 300 goldenen Sternen und 1000 LED-Lampen den Rathausplatz erhellt. Heuer stammt der Baum, der stolze 18 Meter misst und rund 35 Jahre alt ist, aus Stadtbergen. Rund um ihn herum werden noch die letzten Vorbereitungen an den Marktständen getroffen, sodass dann pünktlich zum Montag, 21. November, der Christkindlesmarkt gestartet werden kann. Um 18 Uhr gibt sich Oberbürgermeisterin Eva Weber vor dem Rathaus die Ehre, um den Markt mit über 500-jähriger Tradition zu eröffnen.

In vorweihnachtliche Stimmung werden die Besucherinnen und Besucher von den Turmbläsern sowie den Augsburger Domsingknaben, die mit weihnachtlichen Liedern auf den Abend einstimmen, versetzt. Nach einer Ansprache durch die Oberbürgermeisterin findet das erste Engelesspiel der Saison statt – zum Auftakt als großer Adventskalender. Anschließend wird an der Krippe der Christkindlesmarkt offiziell eröffnet.

Vegane Spezialitäten auf dem Augsburger Christkindlesmarkt 2022

Bis zum 24. Dezember dürfen sich die Christkindlesmarktgängerinnen und -gänger auf ein liebevoll erstelltes Rahmenprogramm freuen. Zahlreiche Bläsergruppen, der tägliche Adventskalender, der ab dem 1. Dezember beginnt, sowie das Weihnachtssingen am Sonntag, 18. Dezember und das Weihnachtskonzert der Augsburger Domsingknaben am 3. und 4. Dezember, die jeweils im Goldenen Saal stattfinden, steigern die weihnachtliche Vorfreude ins Unermessliche.

Von 221 Bewerbungen wurden 125 Betreiber für die Marktstände zugelassen. Wie gewohnt, findet man künstlerische Weihnachtsartikel, deftige Bratwürste, süße Dampfnudeln, heiße Maroni, Punsch, Glühwein und vieles mehr. Neben vielem Bekannten gibt es heuer auch Neues auf dem Augsburger Christkindlesmarkt: So dürfen sich Besucherinnen und Besucher, die fleischfrei leben, auf vegane Currywurst und Bosna freuen. Erstmals findet man auch Artikel für den Hund auf dem Markt, es gibt Pop-up-Karten, Augsburger Weihnachtskugeln 2021 und 2022 sowie besondere Kräuter-Dips, Pesto und Liköre. Die Getränkeauswahl wurde ebenfalls erweitert. Birnensaft mit Ingwer, Apfelstrudelsaft mit Zimt oder auch ein „Heißer Kir“ (Chardonnay Wein und Johannesbeerlikör) sowie ein Orangen-Secco sorgen für warme Bäuche.

Wer beim Bummeln durch die Stände unnötiges Gepäck loswerden möchte, hat erstmals die Möglichkeit, am AVG-Gepäck- und Info-Stand seine Einkaufstaschen aufbewahren zu lassen. Die Abgabe ist kostenfrei und zusätzlich kann man sich vor Ort, beim Merkurbrunnen vor dem Capitol, alle relevanten Informationen zu Fahrplänen, Verbindungen, Tarifen und vielem mehr holen.

O ihr Engelein: Das Augsburger Engelesspiel jährt sich zum 43. Mal

Highlight im Rahmenprogramm ist und bleibt das berühmte Augsburger Engelesspiel. Zum 43. Mal jährt sich heuer die Tradition, die vom ehemaligen, mittlerweile verstorbenen Verkehrsdirektor Fritz Kleiber ins Leben gerufen wurde. In seinem Gedenken wird das Engelesspiel unter der Federführung von Juliana Kraus weitergeführt und erfreut Erwachsene und Kinder jedes Jahr aufs Neue.

Über die Laufzeit des Marktes wird es jeweils um 18 Uhr vorgeführt. Auch bei der großen Abschlussveranstaltung am Freitag, 23. Dezember, findet es mit den Turmbläsern zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr statt.

Kinderweihnachtsmarkt 2022 in Augsburg: Ihr Kinderlein staunet

Auf dem 20. Augsburger Kinderweihnachtsmarkt am Moritzplatz ist für kleine Besucherinnen und Besucher noch ein besonderes Programm geplant. Am Dienstag, 6. Dezember, wird der Nikolaus höchstpersönlich vor Ort sein. Außerdem spielt die Musikband „Penta“ am Freitag, 25. November, sowie am Freitag, 16. Dezember, ab 19 Uhr.

Stündlich ist auch die Hexe Leckermaul auf dem Kinderweihnachtsmarkt unterwegs, es gibt Theateraufführungen, Puppentheater, Kinderbackaktionen mit der Bäckerei Laxgang und vieles mehr.

Zudem gibt es bei der Engelswerkstatt auf dem Rathausplatz viele zu entdecken: Die Kinder können den Engeln beim Verpacken der Geschenke zusehen und der Nikolaus liest auf Knopfdruck seine persönliche Geschichte aus dem goldenen Buch. Geöffnet ist auch das Augsburger Christkindlespostamt, in dem Weihnachtspost, Wunschzettel und direkte Briefe für das Christkind entgegengenommen und an das Christkind weitergeleitet werden.

