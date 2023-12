Weihnachtsmarkt & Candlelight-Shopping

In Mering ist innerorts zur Adventszeit mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz noch bis 20. Dezember 2023 und dem Candlelight Shopping was geboten.

Wenn am Spätnachmittag über Mering die Dämmerung hereinbricht, wird am Freitag, 15. Dezember 2023, ab 17 bis 21 Uhr im Herzen des Orts ein Hauch von Romantik die Stimmung verzaubern. Dann findet wieder das beliebte Candlelight Shopping statt, das die Werbegemeinschaft „Mering aktuell e.V.“ veranstaltet. Dabei kann man in der Marktgemeinde ein besonderes Licht- und Einkaufserlebnis haben.

Teilnehmende Firmen beim Candlelight Shopping 2023

Kerzen, Feuerkörbe, Windlichter und Fackeln weisen den Besucherinnen und Besuchern den Weg in die Geschäfte und Lokale, wo sich die Händlerinnen und Händler, sowie die Gastronomen eine Reihe von besonderen Attraktionen ausgedacht haben. Teilnehmende Firmen sind in diesem Jahr:

Hat Shot, Café und Bar

BarBarossa, Café und Bar

Uhren Optik Spengler

Optik Spengler Der Brillenladen und

Betten Froese.

Feuershow mit „Lumina Moringa“ auf dem Meringer Marktplatz

Auf dem Marktplatz sorgt eine Feuershow mit der Gruppe „Lumina Moringa“ für atemberaubende Eindrücke. Für die kleinen Mädchen und Jungen dreht auf dem Platz außerdem ein nettes Kinderkarussell seine Runden.

Meringer Weihnachtsmarkt mit Live-Musik auf dem Marktplatz

Parallel dazu findet auch wieder der beliebte Meringer Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz statt, der bereits am Donnerstag, 14. Dezember 2023, ab 16.30 Uhr geöffnet hat und weitergeht bis zum Mittwoch, 20. Dezember 2023. Dort ist an vielen Abenden ein besonderes musikalisches Rahmenprogramm geboten. Genaueres dazu kann man unten nachlesen.

Öffnungszeiten des Meringer Weihnachtsmarkts

Bei 15 festlich geschmückten Buden werden dort weihnachtliche Getränke und Köstlichkeiten angeboten. So sind beispielsweise neben den Klassikern wie Bratwürsten auch frische Flammkuchen, Reiberdatschi oder Crêpes zu genießen. Verkauft werden an vielen Ständen auch handgefertigte Kunst und Selbstgemachtes. Die Öffnungszeiten sind von 16.30 bis 21 Uhr, am Sonntag sogar von 14 Uhr bis 21 Uhr.

„Kommen Sie vorbei beim Meringer Candlelight am morgigen Freitag und beim Weihnachtsmarkt heute, morgen und an den folgenden Tagen bis Mittwoch“, lädt Acky Resch, aus dem Vorstandsteam von „Mering aktuell e.V.“ ein. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch!“

Programm auf dem Meringer Weihnachtsmarkt von 14. bis 20. Dezember 2023

An einigen Abenden ist beim beliebten Meringer Weihnachtsmarkt musikalische Umrahmung mit Live-Musik geboten:

Donnerstag, 14. Dezember 2023

Es spielt die Feuerwehrkapelle Mering.

Freitag, 15. Dezember

Das Ensemble der Kolpingkapelle Mering tritt an diesem Abend auf.

Samstag, 16. Dezember

Das Jugendorchester der Kolpingkapelle sorgt für festliche Stimmung.

Mittwoch, 20. Dezember

Ab 18 Uhr musiziert am Abschlusstag des diesjährigen Meringer Weihnachtsmarkts das Nachwuchsorchester der Kolpingkapelle.

Der Weihnachtsmarkt in Mering hat noch geöffnet vom 14. bis 20. Dezember 2023 von 16.30 bis 21 Uhr, am Sonntag, 17. Dezember 2023, bereits ab 14 Uhr.

