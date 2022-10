Simon- und Judäimarkt 2022: Buntes Marktreiben

Budenbummler und Einkaufsfans können sich freuen: Am Sonntag, 30.11.2022 findet der Simon- und Judäimarkt und verkaufsoffener Sonntag in Aichach statt.

„Auf ins Zentrum von Aichach!“ heißt es am morgigen Sonntag, 30. Oktober, wieder für viele Besucherinnen und Besucher aus der Paarstadt und der Region – denn dann findet von 10 bis 18 Uhr im Herzen der City der beliebte Simon- und Judäimarkt statt. Er beschließt traditionell den Reigen der Marktsonntage im Jahr.

Von 13 bis 17 Uhr laden beim verkaufsoffenen Sonntag viele Einzelhändler der Aktionsgemeinschaft Aichach (AGA) zum Einkauf ein. „Die Beteiligung unserer Mitgliedsgeschäfte ist für diesen Sonntag erfahrungsgemäß sehr hoch, zählt dieser Tag doch zu den beliebtesten Einkaufssonntagen“, weiß Martin Fischer, der mit Robert Burkhard und Susanne Müller das Vorstandsteam der AGA bildet. „Wir sind alle hoch motiviert und bieten Ihnen neben einer umfassenden Auswahl auch attraktive Angebote zum Marktsonntag“, versichert Fischer. In vielen Geschäften findet sich neben den Waren aus den aktuellen Herbst-Winterkollektionen auch schon vieles für das Weihnachtsfest.

Auf dem Markt und in den Geschäften gibt es jetzt vieles für die kalte Jahreszeit. Foto: Brigitte Fregin

Rund 80 Markthändler kommen in die Innenstadt nach Aichach

Zum Simon- und Judäimarkt haben rund 80 Fieranten ihr Kommen angekündigt. Sie bauen ihre bunten Stände auf dem Oberen und Unteren Stadtplatz, rund um das Rathaus, sowie in den Seitenstraßen, Tandlmarkt und Hubmannstraße auf.

„Der Simon- und Judäimarkt bietet für heuer die letzte Gelegenheit für Budenbummler, den Sonntagsspaziergang in der Innenstadt mit einem Einkauf zu verbinden!“, weiß Dennis Schäffler, der stellvertretende Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Aichach.

Jeder Jahrmarkt in Aichach habe sein spezifisches Angebot, das zur Jahreszeit passe, erklärt er. „Der Simon- und Judäimarkt ist dafür bekannt, dass besonders viele Blumenhändler und Floristen in die Paarstadt kommen. Einige Anbieter aus der Region verkaufen für das bevorstehende Allerheiligen schöne Gestecke, Kränze, Blumenstöcke und Frischblumen“, so Schäffler.

Neben diesem speziellen Angebot erwarten die Besucherinnen und Besucher des beliebten Marktes auch wieder die gewohnten Artikel. Alles ist dabei, was das Herz der Jahrmarktfans begehrt und was zu einem traditionellen Marktangebot gehört: Textilien, Gewürze, Spielwaren, Taschen, Haushaltswaren, Modeschmuck, Geschenkartikel, Kurzwaren, Musik- und Unterhaltungsartikel und vieles, vieles mehr.

Markttypische Spezialitäten zum Genießen

In Sachen Gaumenfreuden kommt auf dem Aichacher Simon- und Judäimarkt ebenfalls niemand zu kurz. Markttypisches, wie beispielsweise Bratwurst, Fischsemmeln, Hamburger, Steckerlfisch, Käse, Bauerngeräuchertes und viele andere Spezialitäten mehr, kann man sich schmecken lassen. So können sich die Markt-Besuchenden beim ausgiebigen Bummel vielerorts stärken.

Die kleinen und großen Naschkatzen dürfen sich auf die Süßwarenstände freuen. Leckere Süßigkeiten, Magenbrot, Gummibärchen, gebrannte Mandeln, Popcorn, Brausestäbchen, Zuckerwatte

und andere Schleckereien gibt es in Hülle und Fülle. Und wer gerne Kaffee und Kuchen genießt, ist beim Simon- und Judäimarkt ebenfalls richtig. Für Kinder gibt es heuer als besondere Attraktion vor dem Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt einen Marktstand zum Dosenwerfen.