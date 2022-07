Was am Wochenende auf dem Marktplatz in Aindling los ist

Das Marktfest 2022 ist das 26. in Aindling. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler hat das Programm bekannt gegeben. Ein Highlight: Der Aindlinger Maibaum wird versteigert!

Das 26. Aindlinger Marktfest findet 2022 statt! Die Aussichten des Wetterberichts sind vielversprechend. Sommer, Sonne, Sonnenschein – was will man mehr? Ideale Bedingungen, um über den Marktplatz zu schlendern und die Verköstigung sowie das Programm der Aindlinger Ortsvereine zu genießen. Bei Getränken und Schmankerln gilt Selbstbedienung. Was das Wochenende auf dem Marktplatz in Aindling sonst bietet?

Das Programm für das Aindlinger Marktfest 2022

Samstag, 16. Juli 2022

18 Uhr: offizieller Beginn mit erstem Prosit und Blasmusik vom Musikverein Aindling

20 Uhr: Unterhaltung mit der neu gegründeten Aindlinger Party- und Tanzband „THE TUNES“ (Rock, Pop, Oldies & Co.)

Sonntag, 17. Juli 2022

10 Uhr: Festgottesdienst mit Pater Babu und den Fahnenabordnungen der Vereine in der Pfarrkirche St. Martin

11 Uhr: Mittagstisch mit Sau am Spieß, Steckerlfisch und anderen Schmankerln

13 Uhr: Kaffee und Kuchen

14 Uhr: Auftritt der Kinder vom Kinderhaus St. Martin

16 Uhr: Einladung des Kinderhauses St. Martin zum Mitmachen bei „Bilder zaubern mit der Farbschleuder“

Aindlings Bürgermeisterin Hitzler: Marktfest wird "griabig"

Hat der Bauhof die Buden auf- und die Verbände das technische Funktionieren sichergestellt, wird es „griabig“, wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler verrät. Sie freut sich schon darauf, dass sich die Bürgerinnen und Bürger wieder „hinsetzen und ratschen“ können. Damit das klappt, sind sämtliche Vereine im Einsatz – vom Partnerschaftskomitee über den Sportverein und den Pfarrgemeinderat bis hin zu den Fischern. Auch einige Fieranten sind dabei.

Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher bietet das Kinderhaus St. Martin Programm. Die Freiwillige Feuerwehr aus Pichl-Binnenbach kümmert sich um ein Karussell, außerdem gibt es am Sonntagnachmittag ein Kinderschminken.

Maibaum von Aindling wird zum Marktfest 2022 versteigert

Nachdem der Aindlinger Maibaum abgebaut wurde, versteigert der Burschenverein ihn jetzt zum Marktfest.

