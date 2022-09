Oktober: Aktionsgemeinschaft Hochzoll plant einiges

Eine Vortragsreihe zum Klimawandel, Beteiligung an den Hochzoller Kulturtagen und die alljährige Kunstaktion - das veranstaltet die Aktionsgemeinschaft Hochzoll.

Klimawandel geht alle an! Das dachte sich auch die Aktionsgemeinschaft Hochzoll (AGH) und gab für ihre Vortragsreihe „Nachhaltigkeit im Stadtteil“ mit ihrer Veranstaltung Anfang Juni den Auftakt für die Reihe. Zur Freude der AGH stieß die Veranstaltung auf reges Interesse. Corinna Herrmann vom Umweltamt der Stadt Augsburg informierte über das Klimaanpassungskonzept. Für Diskussionen sorgte der anschließende Vortrag von Frank Kaminke. Der Experte der Stadtwerke Augsburg brachte den Zuschauerinnen und Zuschauern die Ausbaupläne des Fernwärmenetzes näher.

Zweimal im Jahr möchte die AGH nun mit dieser Vortragsreihe unterschiedliche Themen beleuchten. Die nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, 12. Oktober, statt. Ab 19 Uhr erläutert die Beratungsstelle der Architektenkammer für Energieeffizienz bauliche Anpassungsmaßnahmen für Bestandsgebäude. Wer sich von den unterschiedlichen Umbaumöglichkeiten angesprochen fühlt, kann im Anschluss einen Termin zu einem kostenlosen individuellem Beratungsgespräch vereinbaren.

Hochzoll: Bilderverkauf für guten Zweck

Doch das ist nicht alles, was die AGH umsetzt: Neben der Beteiligung an den Hochzoller Kulturtagen wird im Oktober auch die Kunstaktion „Sommer in Hochzoll“ fortgesetzt. Zahlreiche (Hobby)-Künstlerinnen und Künstler haben Orte festgehalten, an denen sie sich im Sommer in Hochzoll am liebsten aufhalten. Neben vielen bekannten Plätzen wurden auch mögliche Zukunftsprojekte skizziert. So hat Inge Lemmerz, die das Kunstwand-Projekt seit Jahren betreut, einen fiktiven Treffpunkt unter schattigen Bäumen verbildlicht.

Die Kunstwerke sind am ehemaligen Postgebäude in der Nähe des Hochzoller Bahnhofs ausgestellt. Verkauft werden diese am Samstag, 8. Oktober, von 10 bis 12 Uhr. Der Erlös geht zugunsten des Sozialfonds Hochzoll. Gleichzeitig findet eine Pflanzentauschbörse des Obst- und Gartenbauvereins statt. „Wir würden uns sehr freuen, wenn zahlreiche Bilder Käuferinnen und Käufer finden. Holen Sie sich den ‚Hochzoller Sommer‘ nach Hause und unterstützen Sie unser schönes Projekt“, sagt Vorstandsvorsitzende Carmen Wanner-Sturm.

Was der Bürgertreff plant, lesen Sie hier.