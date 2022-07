21. Geburtstag im Bauernmarkt Dasing

Jetzt lohnt sich der Besuch des Bauernmarkts in Dasing doppelt: In der Geburtstagswoche gibt es viele Rabatte, Verköstigungen und ein Fest für Groß und Klein.

Seit 2001 ist der Bauernmarkt Dasing ein attraktives Ziel, das, bis auf den 1. Weihnachtsfeiertag, jeden Tag im Jahr geöffnet ist. Er bietet eine Vielfalt an frischen Lebensmitteln, landwirtschaftlichen Produkten und mehr, sowie eine vielseitige Gastronomie mit eigener Backstube. Dazu gibt es Räumlichkeiten verschiedener Größe und ein Biergarten mit Streichelzoo und großem Spielplatz.

Dabei gilt die Devise „Frisches aus unserer Region“. So kommen über 70 Prozent des Sortiments von Lieferantinnen und Lieferanten aus dem Wittelsbacher Land und den nahen angrenzenden Landkreisen. Damit sollen bewusst regionale Erzeugerinnen und Erzeuger und Produkte gestärkt werden.

Rabatte in der Geburtstagswoche 2022

Eine ganze „Geburtstagswoche“ ist zum 21-jährigen Bestehen ausgerufen. Von 11. bis 16. Juli 2022 bekommt man mit registrierter Kundenkarte zehn Prozent Rabatt auf nahezu alles (ausgenommen sind etwa bestehende Sonderangebote).

„Frisches aus unserer Region“ lautet die Devise des Bauernmarkts Dasing. Er bietet eine breite Produktvielfalt und ist 364 Tage im Jahr offen. Foto: Brigitte Fregin

Zusätzlich gibt es Verköstigungen der regionalen Lieferantinnen und Lieferanten. Und zum Abschluss der Woche steht am Samstag, 16. Juli 2022, ab 17.30 Uhr wieder ein abwechslungsreiches Fest zum Geburtstag auf dem Programm.

Los geht es mit dem Bieranstich. Kinder erwartet ein buntes Bastelprogramm mit dem Bastelkiosk. Feierlich verliehen wird im Rahmen des Festes das „Qualitätssiegel Wittelsbacher Land“, das der Bauernmarkt ab sofort führen darf, nachdem er dessen strenge Kriterien für Regionalität, Qualität und Sozialität erfüllt. Ab 18 Uhr wird das große Grillbuffet eröffnet.

Die Geschäftsführenden des Bauernmarkts Dasing (von links): Franziska Meitinger, Umberto Freiherr von Beck-Peccoz und Veronika Asam-Zigahl. Foto: Brigitte Fregin

Bauernmarkt Dasing: Neues Gesicht in der Geschäftsführung

Neu im Trio der Geschäftsführung ist Franziska Meitinger. Sie hat seit Jahresbeginn die Stelle ihres Vaters, Peter Meitinger, übernommen. Die beiden anderen der drei, Veronika Asam-Zigahl und Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, freuen sich darüber. „Wir sind der größte bäuerliche Direktvermarktungsbetrieb in Bayern. Es ist ein gutes Zeichen der Kontinuität, zeugt von unserer Stabilität und dem soliden Wirtschaften, wenn mit Franziska Meitinger nun ein weiteres Mitglied der zweiten Generation mit in der Geschäftsführung des Bauernmarkts arbeitet“, vertritt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz.

21 Jahre Bauernmarkt Dasing – das ist neu

Aber auch andere Neuigkeiten hat der Bauernmarkt Dasing zu vermelden: So sind auf dem Parkplatz direkt vor dem Gebäude 16 Supercharger installiert zum Aufladen von E-Fahrzeugen von Tesla, welche zeitnah für alle E-Automodelle geöffnet werden.

16 Supercharger von Tesla zum Aufladen von E-Autos sind auf dem Parkplatz des Bauernmarktes Dasing neu eingerichtet. Foto: Brigitte Fregin

Zudem wurden fünf kostenlos nutzbare E-Bike-Ladestationen eingerichtet. Seit Kurzem gibt es außerdem einen 24-Stunden-Automat. An ihm kann man rund um die Uhr eine Auswahl leckerer Spezialitäten des Bauernmarkts einkaufen.

Seit Kurzem gibt es beim Bauernmarkt Dasing einen 24-Stunden-Automat. Dort erhält man rund um die Uhr eine Auswahl leckerer Spezialitäten aus der Region. Foto: Brigitte Fregin

Der Bauernmarkt Dasing steht nie still: „Noch diesen Sommer investieren wir in eine neue Kuchentheke, wodurch fast doppelt so viele der feinen hausgemachten Torten und Kuchen Platz finden werden“, erklärt Veronika Asam-Zigahl.