Das plant die Aktionsgemeinschaft in und für Neusäß

Auch in den heißen Monaten ruht sich die Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) nicht aus, sondern treibt gemeinsam mit ihren Mitgliedern einige Projekt voran.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Sandinseln der AN. Auch heuer werden in den nächsten Tagen fünf davon mit je zwei Liegestühlen und zwei Sonnenschirmen im Stadtgebiet aufgestellt. Ob Schmökern, eine kleine Siesta oder gemütlich ein Eis essen – die Sandinseln laden zum Entspannen und Abschalten ein.

Ende des vergangenen Jahres wurde der erste AN-Fahrradständer beim Kindergarten in Täfertingen aufgestellt. Insgesamt wurden zehn Ständer produziert, in den kommenden Wochen werden vier weiteren an Neusässer Kindergärten installiert.

Warnwesten für Neusässer Erstklässler

An Kinder denkt die AN auch im September: Zum Schulstart gibt es wieder Warnwesten für alle Erstklässler. „Außerdem sind wir in einem intensivem Austausch mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Neusäß, um verschiedene Entwicklungsthemen zu besprechen und anzustoßen“, erklärt Thilo Wank, erster Vorstand der Aktionsgemeinschaft Neusäß.

