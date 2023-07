Gute Sicht dank Optik Bräu in Neusäß

Schon seit mehr als 30 Jahren behalten die Neusässer Augen-Experte den rDurchblick. Wenn es um Brillen oder Kontaktlinsen geht, ist man hier richtig.

Häufig machen sich Probleme des Sehvermögens bei Autofahrten in der Nacht besonders bemerkbar. Sieht die Straße bei Dunkelheit eh schon anders aus als am Tag, kommen hierzu auch noch blendende Scheinwerfer der anderen Fahrzeuge. Wer sich in solchen Momenten nicht zu hundert Prozent auf seine Augen verlassen kann, begibt sich schnell in das Risiko einen Unfall zu bauen.

Abhilfe schaffen die Experten von Augenoptik Bräu in der Hauptstraße 13 in Neusäß. Durch moderne Technik, wie das Refraktionsgerät haben die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit alltägliche Situationen wie eine Autofahrt in 3D zu erleben. „Durch diesen Realitätstest können wir herausfinden, welche Form der Sehschwäche vorliegt und somit die optimale Sehhilfe finden“, erklärt Augenoptikermeister Robert Eberhardt. Denn manchmal reicht bereits eine Nachtfahrbrille aus, um die fehlende Sicherheit im Dunkeln auszugleichen.

Umfangreiche Betreuung bei Optik Bräu

Das Team um Inhaberin Claudia Bräu hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass jede Kundin und jeder Kunde den Laden voll zufrieden und glücklich verlässt. Deshalb bieten sie auch eine 24-monatige Qualitäts-Garantie auf alle Marken-Brillen sowie auf alle Brillenfassungen. Bei Gleitsichtgläsern gibt es eine sechs Monate Verträglichkeitsgarantie.

In der hauseigenen Meisterwerkstatt werden Anpassungen und Reparaturen schnell und einfach erledigt. Auch bei Fragen zu Kontaktlinsen oder einer Arbeitsplatzbrille ist man bei Optik Bräu in Neusäß an der richtigen Adresse. Neben viel Fachwissen unterstützt das Team ihre Kundinnen und Kunden natürlich auch bei Style-Fragen. Denn mindestens genauso wichtig, wie die gewonnene Sehkraft, ist auch das zum Typ passende Modell.

Adresse und Kontakt:

Hauptstraße 13, 86356 Neusäß

Telefon (08 21) 2 09 01 10

E-Mail info@augenoptik-braeu.de

Öffnungszeiten