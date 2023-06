Das gibt es auf dem Johannimarkt 2023 in Kloster Holzen

Der Johannimarkt im Kloster Holzen findet am am 24. Juni 2023 und 25. Juni 2023 statt. Auf welches Programm man sich freuen kann und wie die Öffnungszeiten sind.

Am Samstag, 24. Juni 2023, und Sonntag, 25. Juni 2023, findet wieder der Johannimarkt auf den Straßen von Kloster Holzen statt. Besucherinnen und Besucher können sich auf Marktstände, Live-Musik, vielfältige Leckereien und einen Biergarten freuen. Unter Kastanien kann man dort gemütlich beisammensitzen, Schutz vor dem Wetter bietet ein Zelt. Um die Bewirtung kümmern sich die Feuerwehr und der Schützenverein Allmannshofen.

Öffnungszeiten & Musikkapellen: Das Programm am Johannimarkt 2023

Am Wochenende ist auf dem Johannimarkt in Kloster Holzen viel geboten:

Samstag, 24. Juni 2023:

Ab 13 Uhr traditioneller Jahrmarkt und Biergartenbetrieb

Weizenbar ab dem frühen Abend

Musikkapelle UNS ab 18.30 Uhr

Biergartenbetrieb bis spät in die Nacht

Sonntag, 25. Juni 2023:

Festgottesdienst um 8.30 Uhr bei gutem Wetter im Innenhof des Klosters, bei schlechtem Wetter in der Klosterkirche

Im Anschluss öffnet der Biergarten

Ehinger Musikanten ab 10.30 Uhr und 15 Uhr

Der Johannimarkt startet am Sonntag um 8.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Innenhof des Klosters. Foto: Gemeinde Allmannshofen

Essensangebot, Fotobox & Kinderprogramm auf dem Johannimarkt in Kloster Holzen

An beiden Tagen gibt es verschiedene Schmankerl:

Kässpatzn

Wurstsalat

Pilzpfanne

Leberkäse

thailändische Spezialitäten

Brathähnchen

klassisches Gegrilltes

Ein buntes Sortiment an Marktständen bereichert den Johannimarkt, in diesem Jahr gibt es neben klassischen Fieranten auch Stände aus der Region. Attraktionen für Kinder wie eine Kindereisenbahn, Schiffsschaukel, Karussell und eine Schießbude werden ebenfalls angeboten. Wie im vergangenen Jahr können Erinnerungen an den Johannimarkt wieder mit einer Fotobox festgehalten werden. Der kleine Unkostenbeitrag wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet – heuer der DKMS.

An beiden Tagen kann man beim Johannimarkt 2023 durch die Marktstände bummeln. Foto: Gemeinde Allmannshofen

Das wünscht sich Bürgermeister Markus Stettberger für den Johannimarkt 2023

Der erste Bürgermeister Markus Stettberger freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher, denn der Markt sei traditionell Anlass für spannende Begegnungen. „Viele Menschen treffen sich das ganze Jahr nicht, aber dann auf dem Johannimarkt“, lacht er. „Ich wünsche mir schönes Wetter und einen friedvollen Johannimarkt“, fasst Stettberger zusammen.

Um Letzteres zu gewährleisten, wurde wie gewohnt ein Sicherheitsdienst für die Nacht von Samstag auf Sonntag engagiert. Die BRK-Bereitschaft Allmannshofen ist ebenfalls vor Ort und Ansprechpartner in allen Fällen. Eines ist Stettberger zudem wichtig: „Wir kommen aus einer langen Trockenperiode. Bitte achtet bei der Hitze aufeinander und auf die erhöhte Brandgefahr!“