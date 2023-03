Das Altstadtfest Friedberger Zeit wird 2023 nachgeholt

"Habe die Ehre!" heißt es vom 7. bis 16. Juli 2023 beim historischen Friedberger Altstadtfest. Infos zu Programm, Öffnungszeiten und Preisen der Friedberger Zeit.

Ein historisches Altstadtfest gibt es in Friedberg seit der Premiere 1989 zur 725-Jahr-Feier der Stadt Friedberg. Damit die sogenannte Friedberger Zeit besonders bleibt und weil die Planung so aufwändig ist, findet die Veranstaltung nur alle drei Jahre statt. Dann dreht sich in der Altstadt zwischen dem Wittelsbacher Schloss, dem Friedberger Berg, der Stadtmauer, Klockergasse und Gabelsbergerstraße aber alles ums 17. und 18. Jahrhundert. Dazu werden rund um die Ludwigstraße Stände und Bühnen aufgebaut. Wirtsleute verpflegen die Besucherinnen und Besucher, Kinderaktionen beschäftigen die Kleinsten.

Das letzte Altstadtfest in Friedberg hat 2019 stattgefunden. Die nächste Friedberger Zeit war vom 8. bis zum 17. Juli 2022 angesetzt. Wegen der Ungewissheit bezüglich der Corona-Pandemie wurde das Fest verschoben. Heuer findet es statt – und zwar zum 12. Mal.

Friedberger Zeit 2023: Was, wann, wo?

Am Freitag, 7. Juli 2023, ist es so weit: Um 18 Uhr wird das Friedberger Altstadtfest mit einem feierlichen Einzug am Marienplatz eröffnet. Zehn Tage lang können Besucherinnen und Besucher dann bestaunen, was das Organisations-Team um Leiter Frank Büschel, Bürgermeister Roland Eichmann und Corinna Klövekorn geplant hat. Historisch beraten werden sie von Gabriele Raab, Dr. Hubert Raab und Dr. Alice Arnold-Becker.

Am Sonntag, 16. Juli, endet die Friedberger Zeit schließlich. Zum Finale gibt es um 22 Uhr eine Schlussfeier auf dem Marienplatz.

Bei der Friedberger Zeit hatten die Besucherinnen und Besucher in der Vergangenheit immer was zu gucken. Auch heuer lockt das Altstadtfest in Friedberg wieder mit einem spannenden Programm. Foto: Ute Krogull (Archiv)

Das Programm des Friedberger Altstadtfests

Bei der Friedberger Zeit jagt ein Höhepunkt den nächsten. Alle Programmpunkte sind noch nicht bekannt, dafür stehen einige Highlights schon fest. Dazu gehört der Dinzeltag am Sonntag, 9. Juli 2023. Er spielte im 18. Jahrhundert eine große Rolle in Friedberg. Um 10 Uhr gibt es zur Erinnerung daran einen Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Am Sonntag, 16. Juli, erfolgt ein historischer Pilgerzug von St. Jakob zur Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Auf den Weg nehmen die Friedberger Pilgerinnen und Pilgerer persönliche Bitten mit.

Eine weitere Besonderheit des Altstadtfests in Friedberg sind die anwesenden Gruppen. Auch zur Friedberger Zeit 2023 werden wieder Fridberger Tänzelleyr, Bäcker, Apotheker, Bogenschützen, Stadtspringer, Nachtwächter, Zöllner, Stadtwache, Schützen, Cordonisten, Bader, fahrendes Volk, Wirte, Metzger, Bierbräuer, Fayencebossierer, Kaminkehrer & Co. kommen.

Die Öffnungszeiten der Friedberger Zeit

Freitag, 7. Juli 2023: von 18 bis 1 Uhr

von 18 bis 1 Uhr Samstag, 8. Juli 2023: von 16 bis 1 Uhr

von 16 bis 1 Uhr Sonntag, 9. Juli 2023: von 14 bis 24 Uhr

von 14 bis 24 Uhr Montag, 10. Juli 2023: von 18 bis 24 Uhr

von 18 bis 24 Uhr Dienstag, 11. Juli 2023: von 18 bis 24 Uhr

von 18 bis 24 Uhr Mittwoch, 12. Juli 2023: von 18 bis 24 Uhr

von 18 bis 24 Uhr Donnerstag, 13. Juli 2023: von 18 bis 24 Uhr

von 18 bis 24 Uhr Freitag, 14. Juli 2023: von 18 bis 1 Uhr

von 18 bis 1 Uhr Samstag, 15. Juli 2023: von 16 bis 1 Uhr

von 16 bis 1 Uhr Sonntag, 16. Juli 2023: von 14 bis 24 Uhr

Eintrittspreise beim Altstadtfest in Friedberg 2023

1 Tag 5 Euro 10 Tage 10 Euro* Kinder bis 12 Jahre frei

Wer historisch korrekt gekleidet kommt (kein Kleidung aus dem Mittelalter, kein geistliches Gewand, keine Tracht!), erhält ebenfalls freien Eintritt.

*Eintrittskarten für den gesamten Veranstaltungszeitraum der Friedberger Zeit gibt es vorab im Bürgerbüro des Friedberger Rathauses.