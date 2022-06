Berparty & Bergfest: Das ist der Gipfel!

Endlich geht's wieder rund auf dem Seilerberg bei Auerbach-Lindgraben! Bei der Bergparty am 1. Juli und dem Bergfest Auerbach vom 2. bis 3. Juli 2022.

Zwei Jahre Zwangspause mussten die legendäre Bergparty sowie das Bergfest auf dem Seilerberg in Auerbach-Lindgraben einlegen – aber jetzt geht’s endlich wieder rund und der Berg wird wieder zum Beben gebracht!

Unter dem Motto „We are back“ startet am Freitag, 1. Juli, die Bergparty um 21 Uhr, Einlass ist ab 20.30 Uhr. Florian Hager alias DJ Haggis sorgt an den Decks für ordentlich Stimmung. Er stellt auch schon mal den Party Hitmix auf dem Radiosender Antenne Bayern zusammen und ist bei der Bergparty ein guter alter Bekannter.

Bergfest Auerbach wird bei schlechtem Wetter verschoben

Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, wird an dieser wunderschönen Location dann das traditionelle Auerbacher Bergfest gefeiert. Der Festbetrieb startet am Samstag um 18 Uhr. Ab 19 Uhr sorgt der Musikverein Rothtal für die Unterhaltung.

Der Sonntag beginnt, wie traditionell beim Bergfest üblich, um 10 Uhr mit der Bergmesse. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Musikverein Bonstetten. Dieser spielt auch im Anschluss beim Frühschoppen. Unterhaltsam wird es ab 15 Uhr, wenn die Tanzmäuse der „Happy Kids“ auf der Bühne stehen. Um 15.30 Uhr folgt die Musikschule mit ihren Klarinetten. Ab 17 Uhr sorgt dann der Adelsrieder Musikverein für gute Laune.

Auf dem Seilerberg gibt's jede Menge Schmankerl

Damit keiner hungrig bleibt, gibt es wie gewohnt an beiden Tagen viele leckere Schmankerl. Dazu gehören zum Beispiel Forellen vom Grill, Koteletts, Salate und Gyros sowie der Rollbraten am Sonntag. Selbstverständlich sind auch für Getränke sowie Kaffee und eine große Kuchenauswahl gesorgt. Kinder können sich nicht nur auf leckere Pommes mit oder ohne Currywurst freuen, sondern auch auf Hüpfburgen und einen Süßigkeitenstand.

Die beiden Events werden auch in diesem Jahr wie gewohnt von der SpVgg Auerbach/Streitheim sowie dem Verein Schnupfer- und Wanderfreunde Auerbach veranstaltet. pm/nlk

Facts zum Bergfest

Im Jahr 2019 feierte das Bergfest Jubiläum. Bereits zum 50. Mal fand die beliebte Veranstaltung auf dem Seilerberg statt. Die Bergparty feierte im selben Jahr ihre 25. Auflage. 2020 und 2021 musste das Fest coronabedingt leider ausfallen.