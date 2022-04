Osterdult in Augsburg: Infos & Öffnungszeiten

Die Dult hat eröffnet. Seit dem Wochenende kann man in Augsburg wieder im Freien einkaufen. Was dort bis zum 1. Mai noch alles geboten ist.

Seit vergangenem Samstag heißt es in Augsburg wieder: „Die Dult ist Kult!“ Denn nachdem die Osterdult in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, können Shoppingbegeisterte heuer wieder über die mit über 1000 Metern längste Freiluftkaufstraße in Augsburg bummeln.

Was gibt es auf der Dult in Augsburg zu kaufen?

Neben Klassikern wie ätherische Ölen, Mützen, Schafwollartikel, Messerschärfen, Pfannen und Töpfe, Tischdecken, Tee und Strumpfwaren, sind in diesem Jahr auch viele neue und außergewöhnliche Waren auf der Georgidult zu finden. Dazu gehören beispielsweise:

selbsthergestellte Holzartikel und Insektenhotels

Schmuckkollektion von

Dubai Fashion

Fashion Dinnede und frisch

gebackenes Brot

Blechschilder

Ingwerprodukte

Genussartikel für Hunde

Modeln mit Zubehör

Pop-up-Karten

Keramik

und vieles mehr.

An zahlreichen Ständen können sich die Besucherinnen und Besucher eindrucksvoll durch Vorführungen von Qualität und Nutzen der angebotenen Ware überzeugen lassen.

Imbiss & Getränke auf der Dult

Nach dem Einkaufen kommt für gewöhnlich der Hunger. Knurrende Mägen können an den vielen unterschiedlichen Imbiss- und Getränkeständen besänftigt werden. Bei der vielfältigen Auswahl an Wurst- sowie Süßwaren und Spezialitäten wie Käse und Oliven oder leckere Suppen wird sicherlich jeder Geschmack getroffen.

Die Kleinsten können sich wieder mit einem Kinderkarussell am Vogeltor vergnügen. So wird ein Besuch der Dult zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Im Schulhof der Elias-Holl-Schule an der Oberen Jakobermauer 18 wird ein barrierefreier Toilettencontainer und am Vogeltor ein weiterer Toilettencontainer für die Gäste bereitgestellt.

Nachdem die Herbstdult im vergangenen Jahr noch mit Einschränkungen stattfinden musste, freuen sich Beschicker und das Organisationsteam nun auf eine Dult, wie man sie seit jeher kennt, und hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher.

Wie lange hat die Dult geöffnet?

Die Osterdult 2022 findet von Samstag, 16. April, bis Sonntag, 1. Mai, statt. Sie ist täglich von 10 bis 19 Uhr im Bereich der Vogelmauer und der Oberen Jakobermauer geöffnet. (mit pm)