Neue Gesichter zum Osterplärrer 2023 im Binswanger Zelt

Das Binswanger Zelt ist seit 1997 eines der Bierzelte auf dem Augsburger Plärrer. Zum Osterplärrer 2023 übernehmen Thomas Kempter und Monika Hatzelmann.

Neuer Plärrer in Augsburg, neue Gesichter im Binswanger Zelt! Wobei ... Ganz neu sind Thomas Kempter und Monika Hatzelmann nicht. Die Geschwister sind die neuen Festwirte des Festzelts auf dem Augsburger Osterplärrer 2023. Dieses Jahr haben sie den Familienbetrieb von ihren Eltern übernommen.

Das Binswanger Zelt – ein Familienbetrieb

Rainer und Angelika Kempter haben ihre Kinder viele Jahre eingelernt. Thomas Kempter übernahm Ausschank, Auf- und Abbau, seine Frau Küche, Dekoration und Bestellungen. Schwester Monika Hatzelmann kümmerte sich um Buchhaltung, Büro und Bar, ihr Mann um Licht und Ton.

Das Binswanger-Zelt ist seit 1997 eines der Bierzelte auf dem Augsburger Plärrer. Auch zum Osterplärrer 2023 ist es wieder auf dem Plärrergelände dabei. Foto: Julia Paul

Nach und nach traten die Kempters senior in den Hintergrund, sie helfen aber trotzdem noch mit. „Sie haben zwar an uns übergeben, aber immer noch einen Platz in unserem Festzelt. Schließlich sind und bleiben wir ein Familienbetrieb“, so Thomas Kempter.

Auf dem Augsburger Osterplärrer 2023 ab ins Binswanger Zelt!

Doch das Binswanger Zelt ist nicht nur von Familien, sondern auch für Familien. Deshalb beteiligen sich die Festwirte am Kinder- und Familientag, der mittwochs auf dem Plärrergelände stattfindet. Kommende Woche gibt es ab 15 Uhr eine Mitmach-Party für den Nachwuchs mit Musik der Band „Die Donikkl Crew“.

Interessant für die älteren Plärrergäste ist der Frühschoppen im Binswanger Zelt am Wochenende. Dazu tischen die Wirtsfamilien samstags Weißwurst und ofenfrischen Leberkäse auf. Blasmusik sorgt für eine passende Unterhaltung – auch Sonntagmittag, wenn frisch gegrillter Ochs vom Spieß auf der Speisekarte des Festzelts steht.

Übrigens darf das Binswanger Zelt nicht nur seinen Ochsen „bio“ nennen. Immer mehr Gerichte werden mit dem Siegel versehen.

Reservierung im Binswanger Zelt auf dem Plärrer

Abends sorgen im Binswanger Zelt Partybands für Stimmung. An den Dienstagen, Mittwochen, Donnerstagen, Freitagen und Samstagen des Osterplärrers 2023 sind eigentlich keine Reservierungen mehr möglich. Dennoch lädt Kempter auch Gäste ohne gebuchten Tisch auf dem Plärrer ins Binswanger Zelt ein: „Wir vergeben vorab nur 70 Prozent der Plätze. 30 Prozent halten wir für spontane Besucherinnen und Besucher frei.“

Wer früh kommt, hat bessere Chancen. Los geht es in dem Bierzelt spätestens zwischen 17 und 18 Uhr. Das gilt auch zum Tag des Bieres, zu dem der Preis der Maß mittwochs von 11 auf 7,50 Euro heruntergesetzt ist.