FC Augsburg: Als das Projekt "Max Merkel" scheiterte

Um einen Spruch war Max Merkel nie verlegen. Der große Zampano, einer der erfolgreichsten Trainer seiner Zeit, schlug 1976 seine Zelte beim FC Augsburg auf.

Mit den Münchner Löwen holte er 1964 den DFB-Pokal, 1965 zog er ins Finale des Europapokals der Pokalsieger ein und feierte 1966 die Meisterschaft. Die Mannschaft des 1. FC Nürnberg führt er 1968 zum deutschen Titel. Und auch in Spanien feierte Max Merkel große Erfolge: Von 1971 bis 1973 trainierte er Atlético Madrid und holte Meisterschaft, Pokal und Ligapokal in die spanische Hauptstadt.

Max Merkel: Ein Zugpferd für den schlafenden Riesen FC Augsburg

Als Geschäftsführer Manfred Amarell den Erfolgstrainer 1976 zum FCA lotste, da ging es nicht um Meisterschaften. Es ging um eine Attraktion, es ging um ein Zugpferd, um höhere Zuschauereinnahmen und es ging, wenn es gut laufen sollte, um den Aufstieg in die Bundesliga.

Als Max Merkel am 4. November 1976 das erste Training an der Donauwörther Straße leitete, da wollten 700 Zuschauer dabei sein. Beim ersten Heimspiel, nach einem furiosen 4:2-Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg, kamen 8.000 Besucher in die Rosenau. Unter seinem Vorgänger Gerd Menne waren es zuletzt nur 1.900 gewesen.

FC Augsburg: Als der Merkel-Effekt schnell verpuffte

Das gewagte und teure Projekt Merkel ließ sich gut an: Nach zwölf Spielen standen 21:3 Punkte zu Buche. Im Januar schrieb die Augsburger Allgemeine: Der FCA plant für die Bundesliga. Doch dann zeigte die Kurve steil nach unten. Der Österreicher kannte die Spieler zwar noch nicht, aber die Spieler kannten ihn. Deshalb kämpften sie, soweit die Füße trugen“, resümierte Club-Coach Horst Buhtz nach Merkels FCA-Premiere. Als dieser Effekt verbraucht war, ging es bergab.

Die Saison beendeten die Augsburger auf dem neunten Platz. Im Mai 1977 war das Kapitel Merkel wieder beendet. Wenig später betätigte sich Merkel als Kolumnist für die Bild-Zeitung.