Aus der FCA-Historie

ANZEIGE

FC Augsburg: Der Zweitliga-Aufstieg 1982

Sogar Cheerleaderinnen waren in der Rosenau vertreten, als der FC Augsburg 1981/82 um den Aufstieg in die Zweitklassigkeit spielte.

Als Favorit ging der FC Augsburg nicht in die Saison, an deren Ende man in der Fuggerstadt den Aufstieg in die 2. Liga feiern durfte. Rückblick auf die Spielzeit 1981/82.

Von Andreas Schäfer