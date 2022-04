Ludwig Schlump: Techniker und Fanliebling beim BCA

Uli Biesinger und Helmut Haller kennt wohl jeder FCA-Fan. Aber Ludwig Schlump? Dabei war der Offensivmann einer der talentiertesten Spieler seiner Zeit.

In der Rückschau kann man Ludwig „Lude“ Schlump als Symbol für den Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg sehen: Der im Juni 1928 geborene Schlump debütierte als 16-Jähriger bereits in der ersten Mannschaft der BCA, dem Verein, aus dem später der FC Augsburg hervorgehen sollte. Gegen Ende des Krieges waren ältere Fußballer kaum mehr aufzutreiben, die dienten als Soldaten – oder waren bereits gefallen.

Als im November 1945 die Oberliga Süd ihren Spielbetrieb aufnahm, machte am Ende der Rückrunde der gerade einmal 18-Jähriger nachhaltig auf sich aufmerksam: Beim bemerkenswerten 9:0-Auswärtssieg gegen den Karlsruher FV steuerte Schlump bei seinem ersten Einsatz gleich vier Tore bei. Es sollten noch ein paar weitere Treffer im weiß-blauen Dress des BCA dazukommen: In der Spielzeit 1946/47, als die Oberhauser aus der erstklassigen Oberliga abstiegen, waren es neun Treffer.

Ludwig Schlump: Dreistellige Torausbeute beim BC Augsburg

Beim direkten Aufstieg in der folgenden Spielzeit 19 Tore, in der Oberliga dann acht, 18 und 21 Tore – wobei die 21 Treffer 1950/51 den BCA nicht vor dem erneuten Gang in die Zweitklassigkeit bewahren konnten. Noch einmal ging Schlump in die zweite Liga, steuerte 18 der 108 Tore bei, die der BCA erzielte. Keine Mannschaft aus den damaligen ersten und zweiten Ligen traf häufiger. Insgesamt hat Schlump weit über 100 Tore für die Weiß-Blauen geschossen.

Zeitgenössische Fußballexperten sahen in Schlump zusammen mit Helmut Haller und Uli Biesinger eines der größten Talente, das der BCA hervorgebracht hat. Er war herausragender Techniker und Liebling der BCA-Anhänger. Elf Jahre spielte er in der ersten Mannschaft der Oberhauser, derweil hatte er genug Zeit, um sich für andere Aufgaben zu empfehlen. „Ich hatte immer wieder gute Angebote von Vereinen wie dem 1. FC Nürnberg, dem VfB Stuttgart oder Holstein Kiel. Aber wenn ich dann mal anfragte, ob ich wechseln könnte, schlug mir unser Vorsitzender Fendt nur auf die Schultern und fragte: Bist jetzt ein BCAler oder nicht? Dann bin ich halt immer geblieben.“

Ludwig Schlump und Sepp Herberger: Keine Freunde fürs Leben

Einmal wurde er in der B-Nationalelf eingesetzt, 1955 bei einem 1:1 in Sheffield. Mit der richtigen Nationalmannschaft hat es nie geklappt. „Wahrscheinlich hat dem Herberger mein Gesicht nicht gepasst“, wird Schlump in dem Buch „75 Jahre FC Augsburg“ zitiert. Ein früher Höhepunkt seiner Karriere waren seine Einsätze beim Länderpokal in der Saison 1949/50. Bei dem Wettbewerb nahmen 22 Länder-Auswahlmannschaften aus Ost- und Westdeutschland teil. Mit der bayerischen Mannschaft zog er ins Finale gegen die Pfalz ein. Vor 89.000 Zuschauern in Stuttgart gewannen die Bayern mit 2:0. Mit dabei aus Augsburg waren auch Schwaben-Torhüter Franz Süßmann und Schlumps kongenialer Sturmpartner beim BCA, Georg Platzer.

Gewechselt ist der torgefährliche Spieler übrigens doch noch, 1956 zum SSV Reutlingen. Dort spielte er bis 1961 und war danach als Trainer im Amateurbereich aktiv. Einen großen Erfolg feierte er als Spielertrainer beim FC 07 Hechingen. Als Aufsteiger holte man 1962 die Meisterschaft in der Schwarzwald-Bodensee-Liga, der damals höchsten Amateurklasse im Südwesten. Es gibt ein Mannschaftsbild dieser legendären Mannschaft: Aus Schlumps hoher Stirn, die ihn schon beim BCA auszeichnete, ist eine veritable Halbglatze geworden.