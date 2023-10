16. Berufsfindungstag im Deutschherren Gymnasium Aichach

Am Samstag, 14. Oktober 2023, findet der 16. Berufsfindungstag für Jugendliche in Aichach statt. Der Eintritt ist wie immer frei. Alle Informationen zur Job-Messe.

Wenn der Schulabschluss näher rückt, stellt sich unweigerlich die Frage nach der Berufswahl – eine wichtige Entscheidung für Jugendliche auf dem Weg ins Arbeitsleben. In dieser Phase der Berufsorientierung machen sich Schülerinnen und Schüler auf die Suche: Welche Ausbildung passt zu mir und welches Unternehmen kann ich mir als zukünftigen Arbeitgeber vorstellen? Um diese Fragen zu beantworten, ist eine umfassende Berufsorientierung von großer Bedeutung.

Eine hervorragende Gelegenheit zur Berufsinformation und -beratung bietet der 16. Berufsfindungstag am Samstag, 14. Oktober 2023, in Aichach. Auf dieser Job-Messe für Ausbildungsberufe treffen sich einen Vormittag lang, von 10 bis 13.30 Uhr, rund 80 Ausbildungsbetriebe der Region mit interessierten Schülern und Schülerinnen in entspannter Atmosphäre. Beide Seiten haben dabei die Möglichkeit, Kontakte für eine zukünftige Zusammenarbeit zu knüpfen und Perspektiven zu entwickeln. Wie jedes Jahr ist der Eintritt frei.

Neutrale Beratung an den Messeständen

Die Unternehmen, Behörden und Organisationen präsentieren ihre Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge an Info-Ständen entlang der Halle. Im Vergleich zu anderen Ausbildungsmessen liegt der Fokus dieser Rotary-Veranstaltung auf neutraler Berufsberatung, bei der die Schülerinnen und Schüler im Vordergrund stehen und nicht die Unternehmen. Jeder Aussteller hat den gleichen Platz zur Verfügung, sodass auch kleinere Betriebe die Möglichkeit haben, ihr Ausbildungsangebot gut sichtbar zu präsentieren.

Beim Berufsfindungstag werden über 150 Ausbildungsberufe vorgestellt

Die jährlichen Berufsfindungstage, die vom Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach veranstaltet werden, haben sich in der Region zu einer etablierten Veranstaltung entwickelt, die für Schülerinnen sowie Schüler als auch für lokale Ausbildungsbetriebe von großer Bedeutung ist. Auch in diesem Jahr übernimmt die ehrenamtliche Organisation und Durchführung der Veranstaltung in Aichach wieder Kathrin Haimer, Prokuristin, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Personal bei der Haimer GmbH aus Igenhausen gemeinsam mit ihrem Team.

Eine große Auswahl an über 150 Ausbildungsberufen steht zur Verfügung. Egal ob im Handwerk, im sozialen oder kaufmännischen Bereich oder bei der Bundeswehr – Schülerinnen und Schüler aller Schularten erhalten hier aus erster Hand wertvolle Informationen.

Kostenloser Check von Bewerbungsmappen

Aufgrund des großen Interesses in den vergangenen Jahren wird auch in diesem Jahr wieder ein Bewerberforum angeboten, bei dem ein kostenloser Bewerbungsmappen-Check sowie wertvolle Tipps zur Bewerbung und zum Vorstellungsgespräch gegeben werden. Schüler haben die Möglichkeit, ihre fertige Bewerbungsmappe mitzubringen und vor Ort mit erfahrenen Personalverantwortlichen zu besprechen. Das Feedback der Experten wird ihnen dabei helfen, fehlerfreie und professionelle Bewerbungen zu erstellen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten zudem wertvolle Ratschläge für Vorstellungsgespräche sowie Informationen zu dem gesamten Bewerbungsprozess.

