Bestattung Welzmüller: Meisterbetrieb in 3. Generation

Bestattung Welzmüller ist ein modernes, engagiertes und vor allem herzliches Familienunternehmen – und seit Januar 2022 Meisterbetrieb in dritter Generation.

Der Firmensitz von Bestattung Welzmüller befindet sich in der Raiffeisenstraße 2 in Königsbrunn, Filialen gibt es in Bobingen (Hochstraße 23) und Schwabmünchen (Mindelheimer Straße 42). Selbstverständlich übernimmt Bestattung Welzmüller im Trauerfall alle üblichen Leistungen eines modernen Bestatters – von der Überführung bis zur vollständigen Organisation der Trauerfeier und Bestattung.

Bestattung Welzmüller: Zertifizierte Qualität

Um die langjährige Tradition zu bewahren und neue Wege zu gehen, qualifizierte sich Florian Welzmüller im Jahre 2021 zum fachgeprüften Bestatter und absolvierte im Januar 2022 erfolgreich seinen Bestattermeister vor der Handwerkskammer Unterfranken. Die Qualitätssicherung der Ausbildung im Bestattungswesen organisiert der Bundesverband Deutscher Bestatter, die höchste Qualifikation ist seit dem Jahr 2009 die zum „Bestattermeister“.

Bei Bestattung Welzmüller wird auf Besonderheiten geachtet

Ein Bestattermeister muss über vielfältigen Kompetenzen verfügen: Die kompetente und einfühlsame Beratung der Hinterbliebenen und die strukturierte Durchführung der Aufträge gehören ebenso dazu wie Erledigung der Formalitäten mit Behörden. Insgesamt müssen zahlreiche rechtliche Bestimmungen beachtet werden, beispielsweise Landes- und örtliche Bestattungsvorschriften, Hygienevorschriften, Arbeitsrecht und vieles mehr. Natürlich werden die verschiedenen Bestattungsarten, aber auch religiöse Grundlagen sowie regionale, soziale und weltanschauliche Besonderheiten vermittelt.