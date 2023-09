Augsburger Panther: Sonderbeilage zum Saisonstart

Nach dem Beinahe-Abstieg wollen die Augsburger Panther in der neuen DEL-Spielzeit 2023/24 wieder durchstarten. Alles zum AEV liefert unser Saisonauftakt- Magazin "Powerplay".

Mit einem 6:5 in Bad Nauheim haben die Augsburger Panther unlängst ihre Testspielserie beendet. Am Freitag, 15. September 2023, startet der AEV in Wolfsburg in die Saison. Allein 17 Neuzugänge sowie ein verändertes Trainerteam sind nun am Schleifgraben aktiv.

Die Augsburger Panther in der DEL: Sonderheft zum Saisonstart 2023/24

Wohin die Reise geht? Schwer zu sagen - ein erstes Meinungsbild liefert unsere Sonderbeilage "Powerplay". Dazu jede Menge Daten, Fakten und Hintergrundberichte.

Direkt zur Beilage geht es hier.

Los geht's: Die Augsburger Panther starten in die DEL-Saison 2023/24 Foto: Ulrich Wagner

Ein Überblick über die Themen: